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Захід готує Україну до нового наступу у 2024 році – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Захід готує Україну до нового наступу у 2024 році – WSJ
Навіть якщо до кінця літа ЗСУ не зроблять прорив, Україна може продовжити боротьбу до зими
фото з відкритих джерел

Війна в Україні може стати схожою на Корейську – швидкі маневри на фронті в перші місяці, а потім відносна стабільність

Західні військові та політики починають замислюватися про весняний наступ ЗСУ 2024 року, оскільки партнери Києва усвідомлюють, що боротьба України за звільнення окупованих територій вимагатиме багато часу. Про це у неділю, 13 серпня, пише The Wall Street Journal.

У виданні нагадали, що президент США Джо Байден на саміті НАТО у Литві підтвердив наміри продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. США, НАТО та Японія розробляють довгострокові плани безпеки для України та продовжують постачати передову зброю, включаючи боєприпаси та ракети.

Однак глава американського генштабу Марк Міллі та інші військові чиновники застерігають, на швидкі успіхи, яких було досягнуто минулого року, не треба сподіватися.

«Я дійсно думаю, що в адміністрації розуміють, що Україна найближчим часом не поверне всю свою територію"», – вважає експредставник США в НАТО Іво Даалдер.

Якщо раніше західні країни сподівалися, що прорив ЗСУ може послабити російські сили достатньо, щоб змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів уже цієї зими, то тепер шанси на це видаються малоймовірними.

Натомість Росія зміцнює лінії оборони в Україні, збільшуючи чисельність військ та нарощуючи виробництво боєприпасів та зброї. Захід також зміцнює військову промисловість і виникає перспектива затяжної війни на виснаження.

«Ця війна може стати схожою на Корейську, швидкі маневри на фронті в перші місяці, а потім відносна стабільність», – вважає Дмитро Горенбург, експерт аналітичного центру, пов'язаного з Пентагоном.

Як відомо, Корейська війна, що почалася 1950 року, так і не була завершена і технічно продовжується досі.

Навіть якщо до кінця літа ЗСУ не зроблять прорив, Україна може продовжити боротьбу до зими. Дощ та сніг можуть уповільнити операції з використанням важкої техніки, але українські сили довели свою найбільшу ефективність завдяки мобільним групам.

«Українська армія продовжує адаптуватися швидше за російську», – стверджує Гордон Девіс, колишній заступник генерального секретаря НАТО.

Раніше видання The Times написало, що війна ще може тривати роками, поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

Також військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря

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Теги: росія звільнення президент боєприпаси Україна військові промисловість війна армія Японія наступ

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