Російські хакери атакували веб-сайти італійських банків

Агентство кібербезпеки повідомило, що надало швидку допомогу установам, які стали мішенню для атак російської хакерської групи

1 серпня, агентство кібербезпеки Італії виявило хакерські атаки на веб-сайти щонайменше п'яти банків, які були здійснені російською хакерською групою з відомою назвою NoName057(16). Про це повідомляє Reuters.

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Представник агентства повідомив, що серед банків, які постраждали від атак росіян, знаходяться Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI), BPER Banca (EMII.MI), а також FinecoBank (FBK.MI) і Banca Popolare di Сондріо (BPSI.MI).

Під час DDoS-атак хакери намагалися засипати мережу величезними обсягами трафіку даних з метою її паралізування.

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Джерело в одному з банків, які стали об’єктом атаки зазначає, що їхній сайт вийшов з ладу через великий трафік, але це сталося лише на короткий проміжок часу, і мобільний додаток продовжував працювати без перебоїв.

Агентство кібербезпеки повідомило, що надало швидку допомогу установам, які стали мішенню для атак російської хакерської групи Noname057 (16), з метою пом'якшення будь-яких наслідків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США висунуло звинувачення росіянину Руслану Астамірову, який входив до хакерського угрупування, причетного до кібератак у США, Азії, Європі та Африці.

Нагадаємо, 15 червня низка американських федеральних відомств зазнала хакерських атак. Розслідуванням зайнялося Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).

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Російськомовна хакерська група, відома як Clop, взяла на себе відповідальність за деякі хакерські атаки, які також вплинули на співробітників BBC, British Airways, нафтового гіганта Shell та урядів штатів Міннесота та Іллінойс тощо.