Китайці презентували «розумний» дитячий унітаз (фото)

Xiaomi показала розумний дитячий унітаз, який сам пакує використані підгузки

Китайська Xiaomi показала розумний дитячий унітаз під назвою Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1.

Горщик призначений для дітей від самого народження до шести років. Його головна особливість – це функція автоматичного запечатування вмісту. Тобто унітаз сам прибере використані підгузки та фекалії, позбавивши від неприємних запахів та бактерій.

Все це запечатується в мішок. Процес проходить всього за кілька секунд. У туалет вбудований мішок довжиною сім метрів, якого вистачає на 40-45 прибирань.

Унітаз оснащений блокуванням кнопок від випадкових натискань дітьми або домашніми тваринами, а також вбудованим акумулятором, одного заряду якого вистачить приблизно на 60 прибирань.

На китайській платформі Youpin новинка коштує $95. Але офіційна роздрібна ціна надалі буде підвищена до $160.