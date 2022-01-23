  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Китайці презентували «розумний» дитячий унітаз (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Xiaomi показала розумний горщик для дітей - Китайці презентували «розумний» дитячий унітаз (фото)
    Xiaomi показала розумний горщик для дітей
    фото з відкритих джерел

    Xiaomi показала розумний дитячий унітаз, який сам пакує використані підгузки

    Китайська Xiaomi показала розумний дитячий унітаз під назвою Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1.

    Горщик призначений для дітей від самого народження до шести років. Його головна особливість – це функція автоматичного запечатування вмісту. Тобто унітаз сам прибере використані підгузки та фекалії, позбавивши від неприємних запахів та бактерій.

    Все це запечатується в мішок. Процес проходить всього за кілька секунд. У туалет вбудований мішок довжиною сім метрів, якого вистачає на 40-45 прибирань.

    Унітаз оснащений блокуванням кнопок від випадкових натискань дітьми або домашніми тваринами, а також вбудованим акумулятором, одного заряду якого вистачить приблизно на 60 прибирань.

    На китайській платформі Youpin новинка коштує $95. Але офіційна роздрібна ціна надалі буде підвищена до $160.

    Читайте також:

    Теги: Xiaomi
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китайці презентували «розумний» дитячий унітаз (фото)