В новому смартфоні Xiaomi виявлено серйозну несправність

Xiaomi Mi 11 може зламатися через вигоряння материнської пплати

Деякі користувачі смартфона Xiaomi Mi 11 зіткнулися з проблемою. Їхні смартфони раптово виходять з ладу через вигоряння материнської плати. У мобільних пристроях таке зустрічається нечасто.

Ресурс Gizmochina написав про проблеми зі смартфонами, посилаючись на повідомлення користувачів, опубліковані в мережі Weibo. Невдоволені покупці залишають коментарі на сторінці засновника і генерального директора Xiaomi Лея Цзюня.

Користувачі розповіли про одну і ту ж проблему, пов'язану з вигоранням материнської плати Mi 11. На жаль, керівник компанії поки не відповів на коментарі.

Відзначають, що незадовго до того, як пристрій повністю виходить з ладу, смартфон починає сильно нагріватися. Імовірно, причина у проблемі з системою відведення тепла. Але Xiaomi офіційно цього не підтвердила.

Xiaomi Mi 11 став досить популярним у Китаї. Всього за 21 день було реалізовано понад мільйон екземплярів смартфона. З моменту його виходу користувачі скаржилися на різні проблеми, такі як високе енергоспоживання і зниження часу автономної роботи, а також періодичні перегріви пристрою, особливо під час запуску ігор.

Джерело: 24 канал