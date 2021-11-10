NASA показало дивовижні знімки Землі з супутника (фото)

Новітнє устаткування дозволяє робити світлини чудової якості

NASA опублікувало кілька вражаючих фотографії, які зробив новітній супутник Landsat 9. Фото датовані 31 жовтня. Знімки з'явилися на сайті космічного агентства.

Зазначається, що фотографії допомагають контролювати стан сільськогосподарських культур та управляти поливною водою.

Нові знімки також надали дані про зміну ландшафту в Гімалаях у високогірній Азії та на узбережжі Австралії.

Відомо, що супутник оснащений двома датчиками OLI-2 і TIRS-2, які здатні робити знімки на 11 довжинах світлових хвиль, від видимої до інфрачервоної області спектра.

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