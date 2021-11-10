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    NASA показало дивовижні знімки Землі з супутника (фото)

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    Фотографії допомагають контролювати стан сільськогосподарських культур та управляти поливною водою<br />&nbsp;<br /><br /> - NASA показало дивовижні знімки Землі з супутника (фото)
    Фотографії допомагають контролювати стан сільськогосподарських культур та управляти поливною водою
     

    Західна Австралія / Фото: nasa.gov

    Новітнє устаткування дозволяє робити світлини чудової якості

    NASA опублікувало кілька вражаючих фотографії, які зробив новітній супутник Landsat 9. Фото датовані 31 жовтня. Знімки з'явилися на сайті космічного агентства.

    Зазначається, що фотографії допомагають контролювати стан сільськогосподарських культур та управляти поливною водою.

    Нові знімки також надали дані про зміну ландшафту в Гімалаях у високогірній Азії та на узбережжі Австралії.

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    Гімалаї / Фото: nasa.gov
    Округ Навахо / Фото: nasa.gov

    Відомо, що супутник оснащений двома датчиками OLI-2 і TIRS-2, які здатні робити знімки на 11 довжинах світлових хвиль, від видимої до інфрачервоної області спектра.

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    Теги: космос NASA
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    NASA показало дивовижні знімки Землі з супутника (фото)