Розпочато виробництво акумуляторів, які можна зарядити за лічені хвилини

Ізраїльський стартап розпочав виробництво акумуляторів, здатних повністю заряджатися за 10 хвилин

Ізраїльський стартап StoreDot розпочав виробництво акумуляторів, здатних повністю заряджатися за 10 хвилин.

Поки що зразки акумуляторів поширюються серед автовиробників, щоб вони змогли провести випробування нових елементів живлення у складі електромобілів.

Одна з найважливіших характеристик нових акумуляторів – здатність заряджатися за 10 хвилин. Саме тривалий час зарядки зараз бентежить багатьох потенційних покупців електромобілів, адже публічних зарядних станцій поки що мало, на них нерідко виникають багатогодинні черги, а приватний будинок або гараж для зарядки електромобіля мають не всі жителі мегаполісів.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Toyota анонсувала нове покоління електромобілів. Їх головна відмінність від існуючих – час зарядки акумулятора. Представники компанії запевняють, що такий електромобіль можна буде зарядити за 10 хвилин.

Крім того, нова батарея буде набагато безпечнішою за літій-іонні блоки.

Розробка акумулятора нового типу триває з 2017 року і вже вийшла на фінальну стадію. Тому перший прототип електрокара з такою батареєю варто очікувати вже в 2021 році, а до 2025-го технологія піде в масове виробництво.