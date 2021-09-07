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    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)

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    Електромобіль&nbsp;ElectricKar K5 - Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Електромобіль ElectricKar K5
    Фото: Alibaba

    Китайці продають електромобілі за ціною сучасних флагманських смартфонів

    Нещодавно Samsung презентувала свій найкрутіший смартфон з гнучким екраном – Galaxy Z Fold 3. В Україні такий апарат коштує майже 60 тисяч гривень. А чи знали ви, що за ці гроші можна купити цілий електромобіль? Щоправда, характеристики у нього будуть, м’яко кажучи, дуже скромні.

    Ідеться про ElectricKar K5. Це електричний транспортний засіб, який з технічної точки зору не можна називати автомобілем. Тим не менш, він має деякі ознаки останнього – кабіну та чотири колеса. Хоча кермо в салоні червоного екземпляра видає в ньому мотоциклетну техніку. Але екземпляр у білому кольорі має кругле кермо, як в авто,що добре видно на відео нижче.

    ElectricKar K5 продається на Alibaba за ціною від $1,8 тисячі. За ці гроші ви отримаєте «електричку», яка вміє розганятися до 40 кілометрів на годину. Максимальний запас ходу – 66 кілометрів.

    Ємність акумулятора – 2,7 кіловат-години. Від розетки електрокар можна зарядити за вісім годин.

    Завдовжки ElectricKar K5 – 2,2 метра, що дуже близько до першого електрокара-трансформера, який нещодавно дебютував у Німеччині. У салоні – три місця. Спереду - єдине водійське по центру. І ще два - позаду.

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    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)
    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)

    Маленькі недорогі електромобілі стають дедалі популярнішими. Так, нещодавно Chery презентувала електричну версію QQ. А до цього дебютували одразу дві подібні моделі – Opel Rocks-e та City One.

    До цього ж класу автомобілів можна віднести і Duoduo.

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    Теги: Електромобілі
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    Майже даром: з’явився електромобіль за ціною смартфона (відео, фото)