Названо автомобіль із найкрасивішим у світі салоном (відео, фото)

На Паризькому автомобільному фестивалі обрали найбільш красивий інтер’єр серед сучасних автомобілів

У Парижі пройшов черговий автомобільний фестиваль, на якому, у тому числі, визначали найкрасивіші у світі автомобілі.

У номінації «найкрасивіший автомобільний інтер’єр» перемогу отримала Honda e – електричний міський хетчбек, який в Україні не представлено офіційно.

Всю передньої панель Honda e займають дисплеї з високою роздільною здатністю. Всього їх п'ять і у кожного своє призначення.

Екрани поруч зі стійками є частиною системи камер бокового огляду. На центральний дисплей виводиться картинка з задньої камери. Перед водієм розташована віртуальна панель приладів діагоналлю 8,8 дюйма, де відображуються поточний статус зарядки, запас ходу й обраний їздовий режим.

Велика частина панелі зайнята двома 12,3-дюймовими сенсорними дисплеями. Управління організовано так само, як на смартфонах: екрани можна налаштовувати окремо для водія та пасажира, а перемикання між додатками відбувається за допомогою свайпів.

Є підтримка Apple CarPlay, Android Auto і точка доступу WiFi.

Крім цього, Honda e обладнано голосовим помічником, який, завдяки штучному інтелекту, може самонавчатися. А ще електрокар підтримує цифровий ключ у вигляді додатку на смартфоні.

Honda e може оснащуватися електромотором потужністю 136 і 154 кінських сил відповідно. Батарея ємністю 35,5 кіловат-години забезпечує електрокару пробіг без підзарядки близько 220 кілометрів. За допомогою швидкісних станцій її можна наповнити до 80% за 30 хвилин.