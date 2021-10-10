Водіїв стискають у лещатах: «правила гри» суттєво змінюються

Змінюють практично всі сфери життя автомобілістів – від правил підготовки водіїв до зміни дорожніх знаків

«Главком» зібрав усі зміни для автомобілістів в одному місці

У 2021 році «правила гри» для українських водіїв серйозно змінилися. І найближчим часом продовжать змінюватися. Нововведень накопичилося вже стільки, що за ними важко вслідкувати. Тож «Главком» вирішив зібрати всі зміни для водіїв в одному місці.

У цьому матеріалі йдеться про:

нові правила підготовки водіїв;

нові правила видачі водійських посвідчень;

нові штрафи;

нові правила дорожнього руху;

повернення обов’язкового техогляду.

Нові правила підготовки водіїв

Україна переходить на європейську модель роботи автошкіл. На практиці це означає наступне. По-перше, скорочено мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водія. Наприклад, за категорією «В» скорочено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин. Час практичної підготовки не змінено – 40 годин.

При цьому самі автошколи не обмежені в можливості додаткових занять.

По-друге, оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки:

додано навчальний розділ «медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)»;

запроваджено теми, що стосуються електромобілів.

По-третє, майбутні водії спочатку будуть проходити весь курс теорії в автошколі, здавати іспит і тільки після успішної його здачі зможуть приступити до практики.

Зміни до правил підготовки водіїв вже затвердив Кабмін. Детальніше – за посиланням.

Нові правила видачі водійських посвідчень

У водійських правах з’являться нові позначки. Зокрема, нові посвідчення міститимуть інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

пристосування транспортного засобу – тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо практичний іспит з водіння здавався на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то їздити на авто з механікою буде заборонено. Або якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

Внесено зміни і до процедури складання іспитів на отримання водійських прав в Україні. У разі відкриття відразу двох категорій іспит здається за вищою з них.

До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Зміни до порядку видачі посвідчень і допуску громадян до керування транспортними засобами вже затверджені Кабміном. Детальніше – за посиланням.

Нові штрафи

У 2021 році в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тис. грн. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах на понад 50 км/год.

За ненадання переваги в русі авто «швидкої», поліції або аварійної служби штраф підвищать із 510 до 680 грн. Створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП – 850 грн.

Їзду без прав каратимуть штрафом у 425 грн. Однак якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тис. грн. Раніше позбавлених прав водіїв будуть штрафувати на 20,4 тис. грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 40,8 тис. грн із позбавленням права керування транспортом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

За які порушення передбаченні найбільші штрафи – дивіться за посиланням.

Детальніше про нові штрафи – за посиланням.

Нові правила дорожнього руху

В Україні змінюються правила дорожнього руху. Нововведення розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Також тепер велосипедисти зможуть їхати через проїжджу частину тільки в спеціально відведених місцях, а якщо такі відсутні, то повинні дотримуватися правил дорожнього руху.

На регульованих ділянках вони повинні слідувати сигналам регулювальника або світлофора.

Крім того, передбачено знаки, що попереджають про:

початок і кінець зони габаритно-вагового контролю;

наявність зарядних станцій для електромобілів;

позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника.

Замість позначення «Пост ДАІ» використовуватимуть «Дорожня станція патрульної поліції».

Раніше вертикальна розмітка могла бути чорно-білого та жовтого кольорів. Тепер же передбачаються ще жовто-червоні та червоно-білі кольори.

Зміни у правилах дорожнього руху набудуть чинності з 1 листопада 2021 року.

Повернення обов’язкового техогляду

Повернутися обов’язковий технічний огляд має не пізніше вересня 2022 року. Зараз розробкою проєкту закону про техогляд активно займається Міністерство інфраструктури.

Техогляд зобов’язані будуть проходити власники легкових та вантажних автомобілів, а також власники причепів.

Скоріш за все, технічний огляд треба буде проходити через чотири роки після першої реєстрації нового автомобіля, а потім кожні два роки.

До категорії автомобілів, які не пройдуть технічний огляд, перш за все, відносяться автомобілі на іноземній реєстрації, або так звані «євробляхи».

Не пройдуть огляд і автомобілі, які не відповідають параметрам, заявленим виробникам. Це стосується, наприклад, дизельних автомобілів з видаленим каталізатором.

Детально про повернення обов’язкового техогляду в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.