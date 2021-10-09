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    В Україні стартували продажі нових iPhone: оголошено ціни

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    Оголошено українські ціни на iPhone 13 - В Україні стартували продажі нових iPhone: оголошено ціни
    Оголошено українські ціни на iPhone 13
    Фото: rozetked.me

    Apple розпочали продажу iPhone 13 в Україні. Нові смартфони можна замовити вже зараз. А ось у офіційних представників компанії вони з’являться 15 жовтня

    Apple оголосила офіційні ціни на смартфони iPhone 13 в Україні. Також вже можна оформити попереднє замовлення. А ось фізично новинки з’являться в магазинах з 15 жовтня.

    Отже, в Україні у офіційних представників Apple на старті продажів діятимуть наступні ціни:

    Модель Ціна залежно від об'єму пам'яті, тис. грн
    128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ
    iPhone 13 mini 26.5 30 37 -
    iPhone 13 30 34 41.5 -
    iPhone 13 Pro 37.5 41.5 48.5 56
    iPhone 13 Pro Max 41.5 44.5 52.5 60

    Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

    В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

    Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.

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    Теги: Apple iPhone 13
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    В Україні стартували продажі нових iPhone: оголошено ціни