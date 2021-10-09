В Україні стартували продажі нових iPhone: оголошено ціни

Apple розпочали продажу iPhone 13 в Україні. Нові смартфони можна замовити вже зараз. А ось у офіційних представників компанії вони з’являться 15 жовтня

Apple оголосила офіційні ціни на смартфони iPhone 13 в Україні. Також вже можна оформити попереднє замовлення. А ось фізично новинки з’являться в магазинах з 15 жовтня.

Отже, в Україні у офіційних представників Apple на старті продажів діятимуть наступні ціни:

Модель Ціна залежно від об'єму пам'яті, тис. грн 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ iPhone 13 mini 26.5 30 37 - iPhone 13 30 34 41.5 - iPhone 13 Pro 37.5 41.5 48.5 56 iPhone 13 Pro Max 41.5 44.5 52.5 60

Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.