В Україні стартували продажі нових iPhone: оголошено ціни
Apple розпочали продажу iPhone 13 в Україні. Нові смартфони можна замовити вже зараз. А ось у офіційних представників компанії вони з’являться 15 жовтня
Apple оголосила офіційні ціни на смартфони iPhone 13 в Україні. Також вже можна оформити попереднє замовлення. А ось фізично новинки з’являться в магазинах з 15 жовтня.
Отже, в Україні у офіційних представників Apple на старті продажів діятимуть наступні ціни:
|Модель
|Ціна залежно від об'єму пам'яті, тис. грн
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 13 mini
|26.5
|30
|37
|-
|iPhone 13
|30
|34
|41.5
|-
|iPhone 13 Pro
|37.5
|41.5
|48.5
|56
|iPhone 13 Pro Max
|41.5
|44.5
|52.5
|60
Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.
В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.
Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.
Читайте також: