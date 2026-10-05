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NYT: США, Китай та Росія змагаються у розміщенні ядерних реакторів на Місяці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: США, Китай та Росія змагаються у розміщенні ядерних реакторів на Місяці
Місяць під час польоту місії «Артеміда-2» у квітні цього року
фото: NASA

Сполучені Штати хочуть мати реактор на Місяці до 2030 року

Американське космічне агентство NASA значно прискорило графік розробки місячного ядерного реактора, запланувавши його запуск на грудень 2030 року, аби випередити спільний проект Росії та Китаю. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Прагнення Вашингтона першим розгорнути енергетичну інфраструктуру на Місяці зіштовхується з серйозними технологічними та безпековими ризиками, серед яких загроза аварій під час запуску та небезпека виникнення незахищених радіоактивних зон.

У цій космічній гонці Пекін делегував Москві саме ядерний напрямок, спираючись на радянський досвід та контрольовані Росією найбільші світові запаси низькозбагаченого урану.

Водночас ключовою перешкодою для реалізації американської програми став безпосередній вплив повномасштабного російського вторгнення в Україну. Імпорт необхідного для реакторів палива HALEU з території РФ опинився під суворою забороною урядом США через розв'язану Москвою війну.

Прагнучи подолати дефіцит сировини в умовах жорстких санкцій проти держави-агресора, американські розробники змушені розглядати використання високозбагаченого урану, що викликає занепокоєння експертів через ризики його потенційного збройного використання та загальну дестабілізацію міжнародної безпеки.

Як відомо, NASA планує наприкінці 2028 року запустити першу місію до Марса з космічним кораблем, оснащеним ядерним двигуном. Апарат має доставити на Червону планету три гелікоптери для пошуку води та збору наукових даних. 

За даними Politico, агентство планує витратити на програму $640 млн у 2026 фінансовому році, $890 млн у 2027 році, $415 млн у 2028 році та $180 млн у 2029 році. NASA вилучить ці гроші з дослідницького рахунку агентства та з фінансування, отриманого в рамках законопроекту про узгодження партійної лінії, прийнятого минулого року.

Нагадаємо, у березні Reuters повідомляло, що NASA відмовилося від проєкту космічної станції Lunar Gateway на місячній орбіті. Натомість агентство вирішило використати частину компонентів станції для будівництва бази на поверхні Місяця вартістю $20 млрд, а також для створення космічного корабля з ядерним двигуном для польоту на Марс.

Теги: росія Китай США Місяць космос

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