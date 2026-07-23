Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА

У NASA зазначають, що місія має не лише продемонструвати можливості використання ядерної енергетики в космосі, а й стати важливим кроком для майбутніх пілотованих експедицій

NASA планує наприкінці 2028 року запустити першу місію до Марса з космічним кораблем, оснащеним ядерним двигуном. Апарат має доставити на Червону планету три гелікоптери для пошуку води та збору наукових даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними Politico, агентство планує витратити на програму $640 млн у 2026 фінансовому році, $890 млн у 2027 році, $415 млн у 2028 році та $180 млн у 2029 році. NASA вилучить ці гроші з дослідницького рахунку агентства та з фінансування, отриманого в рамках законопроекту про узгодження партійної лінії, прийнятого минулого року.

NASA підтвердило, що попередня вартість програми Космічний реактор-1 «Свобода»( Space Reactor-1 Freedom) становить близько $2,1 млрд. Водночас ця сума не включає фінансування наукової місії SkyFall, яку новий космічний корабель має доставити на Марс.

Місія «Космічний реактор-1 «Свобода», запуск якої запланований на кінець 2028 року, стане першою демонстрацією польоту космічного корабля з ядерно-електричним двигуном за межі навколоземної орбіти. Для її реалізації NASA використає силовий і рушійний модуль, який спочатку створювали для місячної станції Gateway, але після закриття проєкту вирішили переобладнати для польоту до Марса.

У NASA зазначають, що місія має не лише продемонструвати можливості використання ядерної енергетики в космосі, а й стати важливим кроком для майбутніх пілотованих експедицій.

Візуалізація місії SkyFall із розгортанням гелікоптерів на Марсі Авторство: NASA/JPL-Caltech

«Запуск місії, запланований на кінець 2028 року, продемонструє американські операції з ядерною енергетикою в космосі, продемонструє технологію використання ядерного реактора для майбутньої місячної бази NASA та допоможе створити майбутні паливно-ефективні космічні апарати, здатні підтримувати амбітні наукові та дослідницькі місії з людиною на Марс та в глибокий космос», – зазначають в НАСА.

Над ядерним реактором для космічного корабля агентство працює спільно з Міністерством енергетики США.

У NASA зазначають, що прагнуть максимально використовувати вже наявні технології, щоб скоротити витрати та прискорити підготовку місії.

«Серед основних цілей місії – демонстрація роботи ядерно-електричної рухової установки в космосі, вихід космічного апарата за межі навколоземної орбіти, використання стартового вікна до Марса у 2028 році, максимальне застосування вже наявних технологій, доставка наукової місії SkyFall до Марса та перевірка тривалої роботи ядерного реактора», – йдеться у повідомленні NASA.

Нагадуємо, у березні 2026 року NASA оголосило про запуск програми Космічний реактор-1 «Свобода». Після цього агентство майже не розкривало деталей проєкту, а бюджетний запит на 2027 фінансовий рік спочатку взагалі не містив фінансування цієї місії. Новий кошторис став першим офіційним підтвердженням обсягів витрат на програму.

Нагадаємо, у березні Reuters повідомляло, що NASA відмовилося від проєкту космічної станції Lunar Gateway на місячній орбіті. Натомість агентство вирішило використати частину компонентів станції для будівництва бази на поверхні Місяця вартістю $20 млрд, а також для створення космічного корабля з ядерним двигуном для польоту на Марс.