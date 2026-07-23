Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА
Художня концепція першого міжпланетного космічного корабля з ядерним двигуном Space Reactor-1 Freedom
Фото: NASA

У NASA зазначають, що місія має не лише продемонструвати можливості використання ядерної енергетики в космосі, а й стати важливим кроком для майбутніх пілотованих експедицій

NASA планує наприкінці 2028 року запустити першу місію до Марса з космічним кораблем, оснащеним ядерним двигуном. Апарат має доставити на Червону планету три гелікоптери для пошуку води та збору наукових даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними Politico, агентство планує витратити на програму $640 млн у 2026 фінансовому році, $890 млн у 2027 році, $415 млн у 2028 році та $180 млн у 2029 році. NASA вилучить ці гроші з дослідницького рахунку агентства та з фінансування, отриманого в рамках законопроекту про узгодження партійної лінії, прийнятого минулого року.

NASA підтвердило, що попередня вартість програми Космічний реактор-1 «Свобода»( Space Reactor-1 Freedom) становить близько $2,1 млрд. Водночас ця сума не включає фінансування наукової місії SkyFall, яку новий космічний корабель має доставити на Марс.

Місія «Космічний реактор-1 «Свобода», запуск якої запланований на кінець 2028 року, стане першою демонстрацією польоту космічного корабля з ядерно-електричним двигуном за межі навколоземної орбіти. Для її реалізації NASA використає силовий і рушійний модуль, який спочатку створювали для місячної станції Gateway, але після закриття проєкту вирішили переобладнати для польоту до Марса. 

У NASA зазначають, що місія має не лише продемонструвати можливості використання ядерної енергетики в космосі, а й стати важливим кроком для майбутніх пілотованих експедицій.

Візуалізація місії SkyFall із розгортанням гелікоптерів на Марсі
Візуалізація місії SkyFall із розгортанням гелікоптерів на Марсі
Авторство: NASA/JPL-Caltech

«Запуск місії, запланований на кінець 2028 року, продемонструє американські операції з ядерною енергетикою в космосі, продемонструє технологію використання ядерного реактора для майбутньої місячної бази NASA та допоможе створити майбутні паливно-ефективні космічні апарати, здатні підтримувати амбітні наукові та дослідницькі місії з людиною на Марс та в глибокий космос», – зазначають в НАСА.

Над ядерним реактором для космічного корабля агентство працює спільно з Міністерством енергетики США.

У NASA зазначають, що прагнуть максимально використовувати вже наявні технології, щоб скоротити витрати та прискорити підготовку місії.

«Серед основних цілей місії – демонстрація роботи ядерно-електричної рухової установки в космосі, вихід космічного апарата за межі навколоземної орбіти, використання стартового вікна до Марса у 2028 році, максимальне застосування вже наявних технологій, доставка наукової місії SkyFall до Марса та перевірка тривалої роботи ядерного реактора», – йдеться у повідомленні NASA.

Нагадуємо, у березні 2026 року NASA оголосило про запуск програми Космічний реактор-1 «Свобода». Після цього агентство майже не розкривало деталей проєкту, а бюджетний запит на 2027 фінансовий рік спочатку взагалі не містив фінансування цієї місії. Новий кошторис став першим офіційним підтвердженням обсягів витрат на програму.

Нагадаємо, у березні Reuters повідомляло, що NASA відмовилося від проєкту космічної станції Lunar Gateway на місячній орбіті. Натомість агентство вирішило використати частину компонентів станції для будівництва бази на поверхні Місяця вартістю $20 млрд, а також для створення космічного корабля з ядерним двигуном для польоту на Марс.

Читайте також:

Теги: технології космос NASA Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

HiTech

Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА
Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА
YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент
YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент
Штучний інтелект OpenAI вийшов з-під контролю під час тестування
Штучний інтелект OpenAI вийшов з-під контролю під час тестування
Україна презентувала новий дрон-перехоплювач для збиття реактивних шахедів
Україна презентувала новий дрон-перехоплювач для збиття реактивних шахедів
Китай збирає власний альянс зі штучного інтелекту: до чого тут Росія
Китай збирає власний альянс зі штучного інтелекту: до чого тут Росія
Google та Apple посперечалися з ЄС через правила для смартфонів
Google та Apple посперечалися з ЄС через правила для смартфонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
94K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua