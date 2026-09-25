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Сі Цзіньпін та Трамп обговорили Україну під час зустрічі в Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сі Цзіньпін та Трамп обговорили Україну під час зустрічі в Білому домі
Трамп та Сі Цзінпінь у Білому домі
фото: The White house/Facebook

Сі Цзіньпін заявив, що нормальні стосунки між Китаєм та США підуть на користь всьому світу 

Під час перемовин у Білому домі лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп обмінялися думками щодо ключових глобальних та регіональних питань, зокрема ситуації в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Згідно з офіційним звітом уряду Китаю, сторони також узгодили взаємну підтримку у проведенні майбутніх самітів – Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у листопаді в Китаї та зустрічі G20 у Флориді.

За підсумками зустрічі Сі Цзіньпін заявив про намір будувати конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Пекіном і Вашингтоном, наголосивши, що це піде на користь як обом країнам, так і всьому світу.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай ділиться з Росією новими технологіями у сфері безпілотників. За його словами, йдеться, зокрема, про дрони, які можуть підлітати до вікон і чекати, поки там з’явиться людина. 

За словами президента, Китай наразі відпрацьовує цю технологію. Він припустив, що невдовзі вона може бути передана Росії – орієнтовно наприкінці грудня або в січні.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.

Теги: Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін США Україна

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