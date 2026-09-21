Хто сяде на трон після Путіна? Яку гру веде родина Патрушева

Що відбувається в Кремлі за спиною у Путіна

Хитропопий Патрушев та його стратегії отримати у спадок трон Путіна. На минулому тижні було зафіксовано значну активність родини Патрушевих в економічній сфері. Дмитро (Патрушев молодший) зараз працює першим віцепрем’єром уряду РФ та відповідає за аграрний напрямок.

Недавній провал на ринку зерна у РФ призвів до того, що РФ не тільки зможе зібрати на 10-20 млн тонн збіжжя менше ніж планувалось, але тепер виявилось, що врожай немає куди дівати.

Найбільшими покупцями зерна з РФ стали КНР, Іран та країни Середньої Азії, які нездатні купити весь обсяг зерна. Тож на внутрішньому ринку РФ впали ціни, а Дмитру Патрушеву та його міністру («королеві») Мінсільгоспу РФ Оксані Лут довелось вводити мораторій на банкрутство аграріїв у РФ до Нового року (цікаво, що їх врятує після Нового року?).

Некрасива ситуація дійшла до палацу царя, і на порядку денному у Дмитра виникла необхідність діяти. Люди Дмитра розпочали намацувати можливі замінники зерна для експортних напрямків аграрної продукції РФ. Насамперед, взялись за риболовство.

Зараз РФ намагається розширити експорт риби до країн БРІКС до річного обсягу 2 млрд доларів. Також вони збільшили вилов минтаю, частина якого йде в Європу, і навіть наростили на 10% постачання риби в Південну Корею. У підсумку, за 6 місяців 2026 року експорт російської риби та морепродуктів виріс на 27%.

І от на цьому фоні родина Патрушевих зробила цікавий корупційний крок: Патрушев молодший почав тиснути на необхідність оновлення риболовного флоту РФ, і фактично робить це за допомогою батька (Миколи Патрушева, ексголови ФСБ, який зараз працює радником Путіна по суднобудуванню) та в угоду групі Чемезова (голова «Ростеху»), який саме і будує кораблі.

Правда, план Дмитра передбачає, що його шлях до серця диктатора буде профінансований простими російськими риболовами. Але для російської корупційної системи це цілком прийнятна жертва.

Тож одним цим кроком Дмитро вислужується перед Путіним, зав’язує «корупційний роман» з «Ростехом» і сильно підвищує свої шанси стати реальним кандидатом на трон.

Для мене загадкою залишається лише відповідь на таке питання: «Вся ця метушня родини Патрушевих відбувається саме тому, що син Дмитрик налажав з зерном, чи все ж у батька родини (Миколи) є точна інформація про скору зміну царя?».

Сподіваюсь, мені вдалось заінтригувати читачів.