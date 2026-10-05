«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти

Уповноважений президента з санкцій: «Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня з квітня»

Індійські державні компанії почали переглядати плани щодо закупівлі російських енергоносіїв після ухвалення так званого «закону Грема». У вересні імпорт російської нафти до Індії скоротився приблизно до 1,9 млн барелів на добу – це найнижчий показник із квітня. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, і Китай, і Індія практично одразу після підписання закону гостро відреагували на нові обмеження. Обидві країни апелювали до власної енергетичної безпеки та суверенного права самостійно визначати постачальників енергоресурсів.

«І добре, що так гостро відреагували. Дуже сподіваюся, що ця перша гостра реакція позначиться на конкретних планах із зменшення закупівель російських енергоносіїв. Вже є інформація, що індійські державні компанії почали переглядати плани щодо них. Імпорт російської нафти до Індії у вересні вже впав приблизно до 1,9 млн барелів на добу – найнижчого рівня з квітня», – зазначив Власюк.

Уповноважений президента вважає, що подальше посилення санкційного тиску здатне завдати відчутного удару по нафтогазових доходах Росії. За його оцінкою, світовий ринок зможе пристосуватися до нових обмежень, тоді як можливості Москви для адаптації значно менші.

«На мою думку, чим більше буде санкцій проти РФ, тим сильнішою буде «шокова терапія». Ринок адаптується, а от у Росії для адаптації нема запасу – декілька місяців кратного падіння нафтогазових доходів зроблять Москву набагато схильнішою до переговорів», – заявив Власюк.

Водночас уповноважений президента визнав, що Росія може намагатися обходити обмеження. Однак, за його словами, схема з фірмами-одноденками, яку використовують для постачання компонентів, значно складніше працює на нафтовому ринку. Власюк пояснює це тим, що торгівля нафтою передбачає довгострокові контракти та значно більшу роль репутації компаній.

Крім того, фінансові операції здійснюються у валютах, через що платежі можуть потрапляти під санкційні обмеження або створювати ризик застосування вторинних санкцій. «Тобто маніпулювати тут важче. Але це все одно можливо», – підсумував уповноважений президента.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, автором якого був покійний американський сенатор Ліндсі Грем. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.