Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
Індія відстоює своє право самостійно визначати постачальників енергоносіїв
фото: Bloomberg

Уповноважений президента з санкцій: «Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня з квітня»

Індійські державні компанії почали переглядати плани щодо закупівлі російських енергоносіїв після ухвалення так званого «закону Грема». У вересні імпорт російської нафти до Індії скоротився приблизно до 1,9 млн барелів на добу – це найнижчий показник із квітня. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, і Китай, і Індія практично одразу після підписання закону гостро відреагували на нові обмеження. Обидві країни апелювали до власної енергетичної безпеки та суверенного права самостійно визначати постачальників енергоресурсів.

«І добре, що так гостро відреагували. Дуже сподіваюся, що ця перша гостра реакція позначиться на конкретних планах із зменшення закупівель російських енергоносіїв. Вже є інформація, що індійські державні компанії почали переглядати плани щодо них. Імпорт російської нафти до Індії у вересні вже впав приблизно до 1,9 млн барелів на добу – найнижчого рівня з квітня», – зазначив Власюк.

Уповноважений президента вважає, що подальше посилення санкційного тиску здатне завдати відчутного удару по нафтогазових доходах Росії. За його оцінкою, світовий ринок зможе пристосуватися до нових обмежень, тоді як можливості Москви для адаптації значно менші.

«На мою думку, чим більше буде санкцій проти РФ, тим сильнішою буде «шокова терапія». Ринок адаптується, а от у Росії для адаптації нема запасу – декілька місяців кратного падіння нафтогазових доходів зроблять Москву набагато схильнішою до переговорів», – заявив Власюк.

Водночас уповноважений президента визнав, що Росія може намагатися обходити обмеження. Однак, за його словами, схема з фірмами-одноденками, яку використовують для постачання компонентів, значно складніше працює на нафтовому ринку. Власюк пояснює це тим, що торгівля нафтою передбачає довгострокові контракти та значно більшу роль репутації компаній.

Крім того, фінансові операції здійснюються у валютах, через що платежі можуть потрапляти під санкційні обмеження або створювати ризик застосування вторинних санкцій. «Тобто маніпулювати тут важче. Але це все одно можливо», – підсумував уповноважений президента.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, автором якого був покійний американський сенатор Ліндсі Грем. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Читайте також:

Теги: нафта президент Індія ринок імпорт торгівля Китай санкції нафтопродукти росія Владислав Власюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слов'янськ-на-Кубані зазнав атаки БпЛА та ракет
Масштабна пожежа охопила НПЗ на Кубані після української атаки (оновлено)
13 вересня, 11:52
За участь в організації та проведенні незаконних виборів на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність
Росія готує нові псевдовибори на окупованих територіях: СБУ попередила про покарання
14 вересня, 14:12
Після запуску ракет екіпаж данського вертольота припинив виконання завдання та залишив район
Російський фрегат обстріляв данський військовий вертоліт сигнальними ракетами
15 вересня, 08:25
У Палаті представників США виникли суперечки через нові санкції проти Росії
«Пекельні санкції» проти Росії розсварили демократів у США
15 вересня, 19:03
Флеш назвав зброю, яка може стати наступною проблемою для української ППО
Росія підготувала наступну загрозу після реактивних шахедів – Флеш
15 вересня, 18:36
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
25 вересня, 15:58
Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій
Axios: Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій у обмін на певні поступки
29 вересня, 01:00
Відразу кілька колективів із Тули опинилися на межі припинення змагань у двох хокейних лігах
У російського хокейного клубу виникли серйозні проблеми з фінансуванням
22 вересня, 14:39
ШІ-агенти брали участь у змодельованому конкурсі на отримання бізнес-контракту
Китайський ШІ навчився обманювати людей: дослідники виявили небезпечну поведінку агентів
30 вересня, 13:21

Економіка

«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля
«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля
Саудівська Аравія наростила експорт нафти: що буде з цінами
Саудівська Аравія наростила експорт нафти: що буде з цінами
Трамп таки дотиснув Європу? Лідери G7 погодилися відкрити стратегічні резерви нафти
Трамп таки дотиснув Європу? Лідери G7 погодилися відкрити стратегічні резерви нафти
Кремль обдиратиме росіян рекордними податками на тлі зростання витрат на війну
Кремль обдиратиме росіян рекордними податками на тлі зростання витрат на війну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
94K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua