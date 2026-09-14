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Розвідка назвала кількість іноземців у війську Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Розвідка назвала кількість іноземців у війську Росії
Москва приваблює іноземців обіцянками високої оплати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Іващенко: у Курській області перебувають близько 8 тис. військових КНДР

Росія залучила до війни проти України понад 28 тис. іноземних найманців, а в Курській області вже перебувають близько 8 тис. військових Північної Кореї, чисельність яких може зрости до 50 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка виданню The Times.

Скільки іноземців воює на боці Кремля

За словами очільника ГУР, українська воєнна розвідка нарахувала понад 28 тис. іноземних найманців, залучених країною-агресором до бойових дій. Серед них зростає частка вихідців з африканських держав.

Видання зазначає, що Москва приваблює іноземців обіцянками високої оплати. Українська сторона протидіє вербуванню – передає дані спецслужбам держав, громадян яких намагаються завербувати, а також проводить інформаційні кампанії серед населення цих країн.

«Ми працюємо над тим, щоб це зупинити, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Ми також проводимо некінетичні операції, щоб інформувати населення відповідних країн», – сказав Іващенко.

Про залучення іноземців до армії РФ уже йшлося в міжнародних оцінках. У березні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав, що Кремль вербує тисячі малозабезпечених громадян Африки, Азії та Куби. Українські правоохоронці також фіксують подібні випадки: у червні Національна поліція повідомляла про доказову базу щодо сотень іноземців, які воювали на боці РФ.

Контингент КНДР у Росії

Окремо начальник розвідки розповів про поглиблення військової співпраці Москви з Пхеньяном. За його оцінкою, нині в Курській області перебувають приблизно 8 тис. бійців Північної Кореї, а їхнє число може збільшитися до 50 тис.

«Сьогодні в Курській області Росії перебувають приблизно 8 тис. військових КНДР. Наша розвідка припускає, що їхня кількість може зрости приблизно до 50 тис.», – заявив Іващенко.

За даними The Times, загалом близько 25 тис. північнокорейських військових уже пройшли через лави російської армії, частину з них залучали до боїв у Курській області. Пхеньян продовжує постачати Москві й озброєння – зокрема балістичні ракети KN-23 та KN-24. Станом на серпень минулого року, за даними розвідки, Росія отримала щонайменше 150 таких ракет, ще 120 мали передати найближчим часом.

Про підготовку нового контингенту з Північної Кореї раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський: у липні він заявляв про намір Москви залучити ще 30 тис. військових КНДР, а вже у серпні йшлося про 30–50 тис. За словами глави держави, перший контингент Пхеньян направив до Курської області ще в жовтні 2024 року.

Нагадаємо, «Главком» писав, що очільник ГУР Олег Іващенко прогнозував поступове виснаження військових та економічних ресурсів Росії: наявних можливостей країні-агресору має вистачити на наступний рік, а вичерпатися вони можуть у 2028 році.

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Теги: розвідка росія Європарламент війна військові озброєння Москва балістичні ракети Олег Іващенко

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