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На Житомирщині запроваджено екстрені відключення світла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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На Житомирщині запроваджено екстрені відключення світла
Житомир частково залишився без води та світла
фото: glavcom.ua

Через блекаут зупинилася робота об'єктів водоканалу, фахівці підключають резервне живлення

На Житомирщині запровадили аварійні відключення електроенергії. На тлі знеструмлення у Житомирі тимчасово призупинили роботу об'єкти водоканалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Житомиробленерго».

В «Житомиробленерго» повідомили про застосування графіків аварійних відключень (ГАВ). Енергетики також закликали жителів області подбати про захист електроприладів.

«З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!» – йдеться у повідомленні компанії.

Відключення електроенергії вже позначилися на роботі інфраструктури обласного центру. Через блекаут у Житомирі тимчасово призупинили роботу об'єкти водоканалу.

Наразі підприємство переводить обладнання на резервні джерела живлення, щоб відновити роботу систем. «Фахівці підприємства поступово підключають генератори на водопровідних та каналізаційних насосних станціях, щоб забезпечити роботу насосного обладнання та відновити стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення», – сказано у повідомленні «Житомирводоканалу».

Нагадаємо, що у Києві ввечері 30 вересня за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електроенергії. 

До слова, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що російські війська вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

За його словами, такий боєзаряд створений спеціально для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

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Теги: росія Житомирщина окупанти

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