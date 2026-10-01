Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни
Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії
фото: Reuters

Полковник Карл Бергквіст заявив про перехід ВПС до наступальних дій у разі російського нападу

Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії. Нова концепція шведських Військово-повітряних сил передбачає завдання ударів по цілях у глибині території противника. Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст, якого цитує Aftonbladet, пише «Главком».

За словами Бергквіста, потенційний агресор має розуміти, що у разі війни бойові дії не обмежаться територією Швеції. Він наголосив, що напад на країну має дорого коштувати противнику.

Водночас полковник підкреслив, що йдеться саме про стримування, а не про превентивні удари. Нова стратегія передбачає можливість переходу до наступальних дій після початку російської агресії.

Однією з причин перегляду стратегії став досвід України у війні проти Росії. У Швеції дійшли висновку, що важливо не допустити отримання противником переваги в повітрі та мати можливість завдавати ударів по його військовій інфраструктурі.

Зокрема, йдеться про ураження логістичних об'єктів, штабів та авіабаз на значній відстані від лінії фронту. За оцінкою шведських військових, такі удари можуть порушити або сповільнити російську військову операцію на її початковому етапі.

Одним із ключових елементів нової концепції має стати інтеграція крилатих ракет Taurus KEPD 350 із винищувачами JAS 39 Gripen. Дальність польоту цих ракет перевищує 500 км.

Крім того, шведські збройні сили запросили у влади країни системи значно більшої дальності. У документах, направлених уряду, йдеться про крилаті та балістичні ракети, здатні уражати цілі на відстані до 2 тис. км. Від Стокгольма до Москви – близько 1200 км.

Нова концепція також передбачає використання автомобільних доріг як злітно-посадкових смуг, посилення протиповітряної оборони, боротьбу з безпілотниками та розвиток розвідувальних можливостей за допомогою дронів і супутників.

Швеція переглянула підхід до безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та у 2024 році приєдналася до НАТО. Водночас шведські військові офіційно оцінюють ризик збройного нападу на країну як низький, хоча зазначають про зростання інших ворожих дій та операцій впливу.

Варто нагадати, що Москва надіслала НАТО неофіційний лист, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу озброєння у разі спроб ізолювати Калінінградську область. Альянс підтвердив отримання попередження та заявив, що діяльність НАТО не становить загрози для Росії.

Читайте також:

Теги: Швеція НАТО росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща вже приймає американських військових
США можуть розмістити 10 тис. військових біля кордонів РФ – Politico
25 вересня, 20:03
Учасники Ставки заслухали інформацію про відсоток збиття ворожих дронів та досвід команд, які займаються їх перехопленням
Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних шахедів – Зеленський
25 вересня, 19:38
Ле Пен засудила дії Москви
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна
19 вересня, 19:59
Захиснику України Вячеславу Гущі назавжди 21 рік
Боронив Бахмут та Мар’їнку. Згадаймо Вячеслава Гущу
9 вересня, 09:00
П'ять громад Чернігівщини отримали новий статус
Зона можливих бойових дій розширилася: п'ять громад Чернігівщини отримали новий статус
8 вересня, 16:32
Путін перевіряє, як далеко йому дозволить зайти Захід
WP: Путін побачив слабкість Заходу та пішов на ескалацію
8 вересня, 14:53
Про причетність Москви свідчать результати поліцейського розслідування, характер злочину та розвідувальні дані
«Ми зробили б це інакше»: посол РФ заперечив причетність Москви до атаки в Лейпцигу
8 вересня, 04:30
Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
5 вересня, 19:28
Єдиний доступний Путіну спосіб ескалації – це нарощувати війну проти цивільних в українському тилу
Війна повертається в Росію. Чи зламається Путін?
4 вересня, 16:06

Політика

Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни
Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
Швейцарський банк покарали на $300 млн за обслуговування російської еліти
Швейцарський банк покарали на $300 млн за обслуговування російської еліти
Кремль анонсував виступ Путіна, який «чекає весь світ»
Кремль анонсував виступ Путіна, який «чекає весь світ»
Китай відкладає напад на Тайвань: Reuters дізнався причину
Китай відкладає напад на Тайвань: Reuters дізнався причину
У Латвії затримано шпигунів, які працювали на ГРУ
У Латвії затримано шпигунів, які працювали на ГРУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua