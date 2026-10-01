Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни

Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії

Полковник Карл Бергквіст заявив про перехід ВПС до наступальних дій у разі російського нападу

Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною власної території у разі можливого нападу Росії. Нова концепція шведських Військово-повітряних сил передбачає завдання ударів по цілях у глибині території противника. Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст, якого цитує Aftonbladet, пише «Главком».

За словами Бергквіста, потенційний агресор має розуміти, що у разі війни бойові дії не обмежаться територією Швеції. Він наголосив, що напад на країну має дорого коштувати противнику.

Водночас полковник підкреслив, що йдеться саме про стримування, а не про превентивні удари. Нова стратегія передбачає можливість переходу до наступальних дій після початку російської агресії.

Однією з причин перегляду стратегії став досвід України у війні проти Росії. У Швеції дійшли висновку, що важливо не допустити отримання противником переваги в повітрі та мати можливість завдавати ударів по його військовій інфраструктурі.

Зокрема, йдеться про ураження логістичних об'єктів, штабів та авіабаз на значній відстані від лінії фронту. За оцінкою шведських військових, такі удари можуть порушити або сповільнити російську військову операцію на її початковому етапі.

Одним із ключових елементів нової концепції має стати інтеграція крилатих ракет Taurus KEPD 350 із винищувачами JAS 39 Gripen. Дальність польоту цих ракет перевищує 500 км.

Крім того, шведські збройні сили запросили у влади країни системи значно більшої дальності. У документах, направлених уряду, йдеться про крилаті та балістичні ракети, здатні уражати цілі на відстані до 2 тис. км. Від Стокгольма до Москви – близько 1200 км.

Нова концепція також передбачає використання автомобільних доріг як злітно-посадкових смуг, посилення протиповітряної оборони, боротьбу з безпілотниками та розвиток розвідувальних можливостей за допомогою дронів і супутників.

Швеція переглянула підхід до безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та у 2024 році приєдналася до НАТО. Водночас шведські військові офіційно оцінюють ризик збройного нападу на країну як низький, хоча зазначають про зростання інших ворожих дій та операцій впливу.

Варто нагадати, що Москва надіслала НАТО неофіційний лист, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу озброєння у разі спроб ізолювати Калінінградську область. Альянс підтвердив отримання попередження та заявив, що діяльність НАТО не становить загрози для Росії.