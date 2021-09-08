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    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення

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    Такий вигляд може мати перший автомобіль Xiaomi - Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення

    Такий вигляд може мати перший автомобіль Xiaomi

    Зображення: GizChina

    Китайська Xiaomi активно працює над своїм першим автомобілем, який матиме електричну силову установку

    Спільнота Xiaomi опублікувала кілька зображень майбутнього електромобіля M1. Його створив учасник спільноти з ніком Mo Fei, повідомляє видання GizChina.

    На думку автора зображення, Xiaomi M1 працюватиме під управлінням операційної системи MIUI For Car. Вона відповідатиме за:

    • мультимедійний комплекс;
    • автономне управління;
    • голосового помічника;
    • велику голографічну панель приладів.

    Крім того, при зарядці протягом п’яти хвилин час автономної роботи може досягати тисячі кілометрів.

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    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення
    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення
    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення
    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення
    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення
    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення

    Але треба пам’ятати, що це все поки що фантазії фанатів Xiaomi.

    Нагадаємо, нещодавно компанія повідомила про завершення реєстрації дочірнього підприємства Xiaomi EV Company Limited, яке займатиметься розвитком автомобільного бізнесу. У новому підрозділі вже працює 300 співробітників.

    Проте ніякої підтвердженої інформації про перший автомобіль Xiaomi поки що немає.

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    Теги: Електромобілі Xiaomi
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    Який вигляд матиме електромобіль Xiaomi: перші зображення