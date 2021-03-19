В Європі стартували продажі найдешевшого електромобіля

Латвійська і литовська компанії виводять на європейський ринок компактний електромобіль вартістю менше 10 тисяч євро

Балтійські компанії – латвійська Dartz Motorz та литовська Nikrob UAB – сертифікували в Європі новий бюджетний електрокар. Його будуть продавати під назвою FreZe. Це модернізована версія китайського електромобіля Wuling Hongguang MINI EV

Чотиримісний автомобіль довжиною менш ніж три метри. Модель оснащено елетричним двигуном потужністю всього 20 кінських сил.

FreZe

Детальних характеристик FreZe Nikrob EV поки немає. На даний момент відомо, що максимальна швидкість електрокара становить 105 кілометрів на годину, а запас ходу без підзарядки акумуляторів перевищує 200 кілометрів.

Стартова вартість новинки – 9999 євро. Тобто, хоч і формально, але електромобіль таки коштує менше 10 тисяч. Електромобіль позиціонується як найдоступніший електрокар в Європі.

А ось найдешевшим електричним кросовером Європи став Dacia Spring. Всі подробиці про новинку, а також інформацію про те, чи з’явиться вона в Україні, ви знайдете за цим посиланням.