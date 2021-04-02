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    Коли електромобілі «захоплять» світ: експерти дали прогноз

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    За 30 років електромобілі можуть повністю витіснити машини з двигунами внутрішнього згоряння - Коли електромобілі «захоплять» світ: експерти дали прогноз

    За 30 років електромобілі можуть повністю витіснити машини з двигунами внутрішнього згоряння

    У 2033 році електромобілі можуть зайняти 50% світового авторинку

    Експерти енергетичної консалтингової компанії Rystad Energy прогнозують, що до кінця поточного року частка електромобілів на світовому ринку автомобілів складе 6,2%, а в наступному році збільшиться до 7,7%.

    Відзначається, що поширення електрокарів буде забезпечено за рахунок прискорення енергетичного переходу.

    Лідерство в області впровадження електромобілів в найближчі роки залишиться за Європою. За оцінками Rystad Energy, її частка в продажах електромобілів перевищить 10% уже в 2021 році та складе 20% в 2025 році.

    Слідом за ЄС будуть йти Північна Америка та Азія.

    Якщо оцінювати довгострокову перспективу, то експерти очікують різкого зростання частки електромобілів до 2040 року. А до 2050 року вона може досягти майже 100% у всіх регіонах, крім Африки.

    В Україні, за підрахунками «Главком.Техно», частка електромобілів складає 4%. Але вітчизняний ринок електричних авто приблизно на 90% складається з вживаних іномарок. Пояснюється це дуже просто: Україна – бідна держава. Тож у людей банально немає грошей на нові електромобілі, які коштують значно дорожче машин на бензині.

    Детально про продажі електромобілів в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    А якщо ви шукаєте недорогий електромобіль, вам стане у нагоді наша добірка ТОП-10 найкращих вживаних електричних авто.

    Джерело: Enkorr

    Теги: Електромобілі
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