Дебютував перший електрокар-трансформер, що вміє змінювати розмір (відео, фото)

На автосалоні в Мюнхені презентували електричний хетчбек, який може змінювати власний розмір

Компанія City Transformer з Тель-Авіва показала на автошоу в Мюнхені електрокар-трансформер. Його головна «фішка» – спеціальний міський режим City Mode. У цьому режимі автомобіль зменшує ширину колії, що дозволяє йому без проблем пракуватися на вузьких вулицях.

За задумом творців, ця здатність допоможе заощадити до 75% простору на вулицях, адже на одному паркомісці можуть вміститися до чотирьох таких автомобілів. Шанс знайти вільне місце у водія City Transformer в 10 разів більше – приблизно як у мотоциклістів, підрахували ізраїльтяни.

В режимі Performance Mode – «продуктивний режим» – колеса разом з арками висуваються з кузова електрокара, збільшуючи загальну ширину до 1,4 метра для більшої стійкості на високих швидкостях.

Решта габаритів не змінюються: в довжину City Transformer становить 2,5 метра, заввишки – 1,58 метра, колісна база – 1,8 метра.

У рух City Transformer призводять два електромотори, кожен з яких видає близько 10 кінських сил. На розгін з місця до 50 кілометрів на годину електромобіль витрачає п'ять секунд. А максимальна швидкість складає 90 кілометрів на годину.

Поповнити заряд батареї з нуля до 80% можна за пів години.

Відзначається, що хетчбек легкий в обслуговуванні: в ньому на 90% менше деталей, ніж у стандартного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, і на 50% менше, ніж у середньостатистичного електрокара.

Прийом замовлень на City Transformer вже відкритий. Автомобіль доступний в чотирьох кольорах за ціною від 12,5 тисячі євро. Це спеціальна ціна для тих, хто встигне розмістити замовлення. Пізніше вартість електрокара зросте до 16 тисяч євро.

Компанія Smart, відома маленькими хетчбек, привезла в Мюнхен найбільшу модель в своїй історії - Concept 1, створений спільно з китайським Geely і за розміром схожий з MINI Countryman. Поки це тільки концепт, але вже в наступному році Smart випустить на ринок серійну версію.