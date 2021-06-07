В Україні презентували вітчизняні електромобілі
Українські електромобілі «Коник» та «Волик»
У Києві презентували компактні електромобілі українського виробництва
В Україні почали збирати власні електромобілі. Компанія «Електропрайд» презентувала дві компактні моделі: «Коник» та «Волик».
Автомобілі дуже компактні. За габаритами вони дуже близькі до французького електрокара Renault Twizy.
Габарити «Коника» наступні:
- довжина: – 2288 мм;
- ширина – 1143 мм;
- висота – 1557 мм.
Вантажопідйомність становить 250 кілограмів. А максимальна швидкість – 60 км/год.
Пробіг на одній зарядці в залежності від варіанту батареї – від 100 до 350 км. Зарядка батарей від мережі займає від 6 до 12 годин. А від станції швидкої зарядки – 1–2,5 години.
Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижератором.
Електромобіль Konyk продається за 224 тис. грн.
Інша модель – «Волик» - це вантажний електромобіль. Він має дещо більші габарити:
- довжина – 3235 мм;
- ширина – 1380 мм;
- висота – 1528 мм.
Електромобіль розраховано на перевезення 1,5 тонни вантажу.
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Джерело: Автоцентр