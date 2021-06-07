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    В Україні презентували вітчизняні електромобілі

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    Українські електромобілі &laquo;Коник&raquo; та &laquo;Волик&raquo; - В Україні презентували вітчизняні електромобілі

    Українські електромобілі «Коник» та «Волик»

    Фото: Автоцентр

    У Києві презентували компактні електромобілі українського виробництва

    В Україні почали збирати власні електромобілі. Компанія «Електропрайд» презентувала дві компактні моделі: «Коник» та «Волик».

    Автомобілі дуже компактні. За габаритами вони дуже близькі до французького електрокара Renault Twizy.

    Габарити «Коника» наступні:

    • довжина: – 2288 мм;
    • ширина – 1143 мм;
    • висота – 1557 мм.

    Вантажопідйомність становить 250 кілограмів. А максимальна швидкість – 60 км/год.

    Пробіг на одній зарядці в залежності від варіанту батареї – від 100 до 350 км. Зарядка батарей від мережі займає від 6 до 12 годин. А від станції швидкої зарядки – 1–2,5 години.

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    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі
    В Україні презентували вітчизняні електромобілі

    Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижератором.

    Електромобіль Konyk продається за 224 тис. грн.

    Інша модель – «Волик» - це вантажний електромобіль. Він має дещо більші габарити:

    • довжина – 3235 мм;
    • ширина – 1380 мм;
    • висота – 1528 мм.

    Електромобіль розраховано на перевезення 1,5 тонни вантажу.

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    Джерело: Автоцентр

    Теги: Електромобілі
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    В Україні презентували вітчизняні електромобілі