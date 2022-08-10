«Податок на Google» поповнив бюджет України на $76 мільйонів

Платниками податку є 53 великі компанії, серед них – платформа Onlyfans

Завдяки «податку на Google» до державного бюджету вдалось залучити близько $76 мільйонів. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Термін подання декларацій з «податку на Google» завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

Загальна задекларована сума становить близько $76 млн. Платниками податку є 53 великі компанії. Серед них – платформа Onlyfans, яка бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна насамперед внаслідок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Найбільше з них задекларували:

Google;

Apple;

Facebook;

Instagram;

Onlyfans.

«Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних «експертів» із соцмереж», – резюмував Гетманцев.