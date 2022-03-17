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    Події в Україні

    Бандера не проти зустрітися: Верховна Рада потролила Кадирова

    Кадиров оголосив полювання на давно мертвого Бандеру - Бандера не проти зустрітися: Верховна Рада потролила Кадирова
    Кадиров оголосив полювання на давно мертвого Бандеру
    фото з відкритих джерел

    Днями Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є Степан Бандера

    Верховна Рада України передала главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову «повідомлення» від Степана Бандери.

    «Передайте Кадирову, що Бандера не проти зустрітися з ним хіба що на своїй території», – картинку із таким текстом ВР виклала у своєму Telegram-каналі.

    Як відомо, днями Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є «представник неонацистського руху в Україні» Степан Бандера, і пообіцяв за його голову грошову винагороду в сумі 250 мільйонів рублів.

    Також глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що перебував в Україні.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.

    Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

    За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом.

    Але, як виявилось, Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.

    До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.

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    Теги: розвідка росія окупанти Верховна Рада Київ війна Рамзан Кадиров Україна Степан Бандера окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Бандера не проти зустрітися: Верховна Рада потролила Кадирова