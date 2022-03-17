Бандера не проти зустрітися: Верховна Рада потролила Кадирова
Днями Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є Степан Бандера
Верховна Рада України передала главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову «повідомлення» від Степана Бандери.
«Передайте Кадирову, що Бандера не проти зустрітися з ним хіба що на своїй території», – картинку із таким текстом ВР виклала у своєму Telegram-каналі.
Як відомо, днями Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є «представник неонацистського руху в Україні» Степан Бандера, і пообіцяв за його голову грошову винагороду в сумі 250 мільйонів рублів.
Також глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров збрехав про те, що перебував в Україні.
Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.
Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.
За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом.
Але, як виявилось, Кадиров збрехав про те, що знаходиться у Київській області.
До Грозного прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. В аеропорту столиці Чечні його зустріли Кадиров та повпред президента РФ у СКФО Юрій Чайка.