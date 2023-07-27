Ілон Макс відібрав акаунт у фотографа із Сан-Франциско
Акаунт Х Хвана був зареєстрований ще у 2007 році
Власник соцмережі Twitter Ілон Маск безкоштовно забрав собі акаунт @x, який належав фотографу із Сан-Франциско Джин Х Хвану. Таке ім'я могло коштувати велику суму, проте його колишньому власнику запропонували лише мерч Twitter та зустріч з Маском. Про це пише The Telegraph.
Повідомляється, що у Х Хвана просто забрали його акаунт @x, який був зареєстрований ще у 2007 році: він отримав електронного листа, де його повідомили про перехід імені у власність компанії.
За словами колишнього власника @x, йому запропонували брендовані товари Twitter та зустріч з Ілоном Маском, проте платити за ім'я не збираються. При цьому сам Хван був не проти продати свій обліковий запис за «ринковою» ціною.
Облікові записи Twitter, що складаються з однієї літери, в основному створені в перші місяці існування сайту ще до того, як більшість людей почули про соціальну мережу, вважаються найбільш цінними для сервісу. Один такий минулого року продали за $50 тис.
Компанія перевела Хвана на новий обліковий запис з новим ім'ям @x12345678998765. Чоловік з цього приводу написав коротке: «Добре все, що добре закінчується». Раніше Хван мав 30 тис. підписників, проте про що він писав – невідомо, бо його акаунт був закритий.
Нагадаємо, соціальна платформа Twitter змінила логотип та назву.
До слова, рішення Ілона Маска «розпрощатись з усіма птахами» у соціальній платформі Twitter може вилізти бізнесмену боком, адже воно є максимально не продуманим та несвоєчасним.
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