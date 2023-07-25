«Реікснув» чи «ретвітнув»? Експерт розкритикував ідею Маска із оновленням Twitter

Символу Twitter, який існує вже 18 років, буде не так легко позбутися, як це здається на перший погляд

Рішення Ілона Маска «розпрощатись з усіма птахами» у соціальній платформі Twitter може вилізти бізнесмену боком, адже воно є максимально не продуманим та несвоєчасним. Таку думку висловив оглядач німецького видання Bild Герберт Бауернебель.

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У вихідні Ілон Маск заявив про плани позбутися всіх птахів, а вже в понеділок синю пташку на логотипі Twitter замінили на білу букву X (ікс) з чорним контуром. Але, як пише журналіст, слово tweet англійською означає «пташиний щебет», що було безпосередньо прив'язане до логотипу соцмережі. Тепер пташку замінили на ікс, але соцмережа, як і раніше, називається Twitter, а повідомлення в ній – «твітами». Журналіст жартує, що тепер їх слід називати «ікси», а у дієслівній формі використовувати слова «заіксував», «ікснул», «реікснув».

Цікаво, що електронних магазинах, таких як Apple Store та Google Play, як і раніше, залишається синя пташка. Створено новий сайт X.com, але він поки що перенаправляє на twitter.com. У самій соцмережі є обліковий запис @x, але він закритий з 2007 року. Навіть демонтаж старого логотипу зі штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско обернувся проблемою: робота підйомного крана та перекриття вулиці не були заздалегідь узгоджені, через що на місце відразу прибула поліція.

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Нагадаємо, раніше власник Twitter оголосив соціальна платформа найближчим часом змінить логотип. Про це повідомив влансик соцмережі Ілон Маск.