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«Реікснув» чи «ретвітнув»? Експерт розкритикував ідею Маска із оновленням Twitter

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Реікснув» чи «ретвітнув»? Експерт розкритикував ідею Маска із оновленням Twitter
Зі штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско прибирають логотип із пташкою
фото: The New York Times

Символу Twitter, який існує вже 18 років, буде не так легко позбутися, як це здається на перший погляд 

Рішення Ілона Маска «розпрощатись з усіма птахами» у соціальній платформі Twitter може вилізти бізнесмену боком, адже воно є максимально не продуманим та несвоєчасним. Таку думку висловив оглядач німецького видання Bild Герберт Бауернебель.

У вихідні Ілон Маск заявив про плани позбутися всіх птахів, а вже в понеділок синю пташку на логотипі Twitter замінили на білу букву X (ікс) з чорним контуром. Але, як пише журналіст, слово tweet англійською означає «пташиний щебет», що було безпосередньо прив'язане до логотипу соцмережі. Тепер пташку замінили на ікс, але соцмережа, як і раніше, називається Twitter, а повідомлення в ній – «твітами». Журналіст жартує, що тепер їх слід називати «ікси», а у дієслівній формі використовувати слова «заіксував», «ікснул», «реікснув».

Цікаво, що електронних магазинах, таких як Apple Store та Google Play, як і раніше, залишається синя пташка. Створено новий сайт X.com, але він поки що перенаправляє на twitter.com. У самій соцмережі є обліковий запис @x, але він закритий з 2007 року. Навіть демонтаж старого логотипу зі штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско обернувся проблемою: робота підйомного крана та перекриття вулиці не були заздалегідь узгоджені, через що на місце відразу прибула поліція.

Нагадаємо, раніше власник Twitter оголосив соціальна платформа найближчим часом змінить логотип. Про це повідомив влансик соцмережі Ілон Маск.

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Теги: Ілон Маск Twitter Apple робота соцмережі

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