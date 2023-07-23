Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

Twitter «розпрощається з усіма птахами»

Соціальна платформа Twitter найближчим часом змінить логотип. Про це повідомив влансик соцмережі Ілон Маск.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маск зазначив, що Twitter «розпрощається з усіма птахами». «Скоро ми попрощаємось з брендом Twitter і поступово, з усіма пташками», – написав Маск.

Він зазначив, що новий логотип може бути введений вже з понеділка. «Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його в усьому світі», – написав Маск.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маск також опублікував проєкт нового логотипу. Зокрема, він додав відео з мигаючою літерою Х на чорному фоні.

Раніше повідомлялося. що грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат за хмарні послуги новий власник заявив, що компанія зменшила свої неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 у 2023 році. Однак, агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, виявилось недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.