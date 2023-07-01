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Twitter вводить нове обмеження для всіх користувачів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Twitter вводить нове обмеження для всіх користувачів
Верифіковані облікові записи у Twitter зможуть читати до шести тисяч повідомлень на день
Фото: voonze.com

Відтепер за один день користувачі зможуть переглянути обмежену кількість дописів

Соціальна мережа Twitter вводить тимчасове обмеження на щоденне читання повідомлень для всіх користувачів. Таке рішення прийнято, щоб розв'язати проблему екстремального рівня збору даних і маніпулювання системою. Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.

За його словами, верифіковані облікові записи відтепер зможуть читати до шести тисяч повідомлень на день.

Водночас власники непідтверджених облікових записів у Twitter можуть переглянути 600 дописів на день, а нові облікові записи – лише 300 повідомлень на день.

Користувачі соцмережі повідомили, що в суботу побачили повідомлення з текстом «перевищено ліміт швидкості». Відтак мережею поширився тренд RIP Twitter і #Twitterdown.

Як довго триватимуть тимчасові обмеження – Маск не зазначив. 

Нагадаємо, раніше міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро заявив, що якщо соціальна мережа Twitter не відповідатиме певним правилам, її можуть заблокувати на території Європейського союзу. 

Раніше акаунти у Twitter із мільйонами підписників поширили фейкове фото вибуху біля Пентагону. Публікація цього знімка ненадовго викликала зниження котирувань на фондовому ринку США.

Як повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. 

Читайте також: Маск зіткнувся з критикою через обмеження роботи Twitter у Туреччині: деталі
Теги: соціальні мережі Twitter Ілон Маск

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