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Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
Ілон Маск створив нову компанію з розробки штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Над проєктом працюють фахівці DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla й університету Торонто

Ілон Маск створив нову компанію з розробки штучного інтелекту. Про це Маск написав у себе у Twitter.

З'явився веб-сайт компанії xAI, яка візьметься за місію «зрозуміти справжню природу Всесвіту». У квітневому інтерв'ю Маск сказав, що хоче створити підприємство для «максимально правдивого ШІ, який намагається зрозуміти природу Всесвіту», що «сподіваюся, принесе більше користі, ніж шкоди».

Про останнє підприємство Маска поки що відомо небагато. Генеральний директор Tesla і SpaceX і голова Twitter написав: «Оголошую про створення xAI для розуміння реальності». На сторінці компанії зазначається, що команда проведе чат у Twitter Spaces 14 липня.

Попередні коментарі Маска про стартап зі створення штучного інтелекту свідчать про те, що він хотів би мати «третій варіант», щоб кинути виклик виробнику ChatGPT – OpenAI і Google. Як повідомляється, на початку цього року він купив тисячі графічних процесорів для проекту штучного інтелекту, пов'язаного з Twitter. Поки не ясно, чи пов'язані ці два проєкти між собою.

На сайті зазначено, що над проєктом працюють ветерани DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla і Університету Торонто.

«Колективно ми створили деякі з найбільш широко використовуваних методів у цій галузі, зокрема оптимізатор Адама, пакетну нормалізацію, нормалізацію шарів і відкриття змагальних прикладів. Ми також впровадили інноваційні методи та аналізи, такі як Transformer-XL, автоформалізація, трансформатор, що запам'ятовує, масштабування розміру партії та μTransfer. Ми працювали і керували розробкою деяких з найбільших проривів у цій галузі, включаючи AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 і GPT-4», – йдеться на сайті xAI.

Окрім Маска, до складу команди увійшли Ігор Бабушкін, Мануель Кройс, Юхуай (Тоні) Ву, Крістіан Сегеді, Джиммі Ба, Тобі Поллен, Росс Нордін, Кайл Косіч, Грег Янг, Гуодун Чжан і Зіхан Дай.

Нагадаємо, три провідні оборонні компанії США (RTX, L3Harris і Northrop Grumman) збираються впровадити в американській армії «незалежний інтернет», який забезпечить військовим зв'язок у будь-якій точці світу. Інженери цих компаній хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники й наземні базові станції для безшовної передачі сигналу

До слова, українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.

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Теги: штучний інтелект Ілон Маск технології

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