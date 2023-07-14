Твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України – WP

США готувалися «пом'якшити» формулювання документа, зробивши його менш сприятливим для швидкого вступу України до НАТО

Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу ледь не мали неприємних наслідків. Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова офіційних осіб.

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Як зазначає один із чиновників, докір українського лідера привів американську делегацію в «лють». Повідомляється, що високопосадовці провели неофіційні переговори про те, як має реагувати Альянс.

Політики, які брали участь в обговоренні, розповіли, що американська сторона готувалася «пом'якшити» формулювання декларації, представленої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.

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«Деякі хотіли прибрати згадку про «запрошення» або знайти інше місце для цього слова», – сказав дипломат НАТО.

Зрештою американські та європейські чиновники вирішили не змінювати текст документа. За даними ЗМІ, за збереження формулювань виступав президент Франції Еммануель Макрон, а також країни Балтії та Центральної Європи.

«Ми приземлилися. Результат був найкращий із можливих», – зазначив один із дипломатів.

У публікації йдеться про те, що офіційні особи висловили незадоволення твітом Зеленського, проте було розуміння того, що лідер країни під час війни має продемонструвати, що він зробить усе, щоб отримати максимум для свого народу.

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We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. На ній обговорювалося переведення домовленостей у конкретні кроки для нашої України.

До слова, Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України та назвав це «слабкістю».