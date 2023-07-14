Головна Світ Політика
search button user button menu button

Твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України – WP
Докір українського лідера привів американську делегацію в «лють»
фото: скріншот з відео

США готувалися «пом'якшити» формулювання документа, зробивши його менш сприятливим для швидкого вступу України до НАТО

Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу ледь не мали неприємних наслідків. Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова офіційних осіб.

Як зазначає один із чиновників, докір українського лідера привів американську делегацію в «лють». Повідомляється, що високопосадовці провели неофіційні переговори про те, як має реагувати Альянс.

Політики, які брали участь в обговоренні, розповіли, що американська сторона готувалася «пом'якшити» формулювання декларації, представленої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.

«Деякі хотіли прибрати згадку про «запрошення» або знайти інше місце для цього слова», – сказав дипломат НАТО.

Зрештою американські та європейські чиновники вирішили не змінювати текст документа. За даними ЗМІ, за збереження формулювань виступав президент Франції Еммануель Макрон, а також країни Балтії та Центральної Європи.

«Ми приземлилися. Результат був найкращий із можливих», – зазначив один із дипломатів.

У публікації йдеться про те, що офіційні особи висловили незадоволення твітом Зеленського, проте було розуміння того, що лідер країни під час війни має продемонструвати, що він зробить усе, щоб отримати максимум для свого народу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі. На ній обговорювалося переведення домовленостей у конкретні кроки для нашої України.

До слова, Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України та назвав це «слабкістю».

Читайте також: Україна – не Netflix
Теги: США НАТО саміт Володимир Зеленський Twitter

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міллі: «Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу»
Генерал Міллі оцінив хід українського контрнаступу
16 червня, 08:23
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Члени НАТО можуть продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
4 липня, 00:16
Посадовці, які ведуть перемовини щодо України, знову зустрінуться у вівторок, паралельно з самітом
Союзники перед першим днем саміту не дійшли згоди щодо України – ЗМІ
11 липня, 08:37
«Главком» виступає інформаційним партнером події
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на чолі держави не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу
Президентом країни ЄС уперше став відкритий гей (відео)
8 липня, 16:58
Очільник України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
12 липня, 18:40
Український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Британії Бен Воллес
Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України (відео)
12 липня, 19:06
Як очікується, саміт ухвалить три принципові рішення щодо України
У Вільнюсі розпочався саміт НАТО (відео)
11 липня, 15:33
Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
Сьогодні, 03:11

Політика

Заколот «Вагнера» посилив страхи Кремля – британська розвідка
Заколот «Вагнера» посилив страхи Кремля – британська розвідка
Саміт НАТО: Канада пішла на поступки Туреччині
Саміт НАТО: Канада пішла на поступки Туреччині
Твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України – WP
Твіт Зеленського про Альянс міг спричинити негативні наслідки для України – WP
Представниця Держдепарту США оцінила різкий тон президента Зеленського на саміті НАТО
Представниця Держдепарту США оцінила різкий тон президента Зеленського на саміті НАТО
Блінкен вдруге за місяць зустрівся з головним китайським дипломатом
Блінкен вдруге за місяць зустрівся з головним китайським дипломатом
Кремль вигадав, в яких країнах США триматиме ядерну зброю
Кремль вигадав, в яких країнах США триматиме ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
27K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
20K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
16K
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
9621
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
9472
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту