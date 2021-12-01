«Київстар» підвищує тарифи: залишився день на вибір нового пакета

Якщо нові умови в тарифах абонентам не підійдуть, вони зможуть самостійно перейти на будь-який інший актуальний тариф за вигідною для себе ціною

Компанія підготувала для своїх абонентів чергові нововведення

Із 2 грудня мобільний оператор збільшить обсяг послуг у низці тарифів передоплати. Детально про нові умови абонентів попередили через СМС.

Зокрема, вже за два дні збільшиться обсяг послуг у тарифах «Спілкування без кордонів 2019», «Спілкування без кордонів 2019» з опцією «Без Мегабайт», «Розваги без кордонів 2019», «Відео без кордонів 2019», «Безлім Відео» , «Максимальний безлім 2019», «Онлайн без кордонів», «Київстар Комфорт» та «Дайте ще!».

У середньому абоненти Київстар отримають удвічі більше хвилин для дзвінків на інші мережі та мегабайти інтернету. Наприклад, у абонентів з тарифом «Спілкування без кордонів 2019» кількість хвилин для дзвінків на інші мережі збільшиться з 60 хв до 100 хв, кількість мегабайт збільшиться з 6 тис. Мб до 15 тис. Мб. Також ці абоненти отримають додатково дві «Суперсили», які діятимуть у тарифі постійно: 100 хв для дзвінків на інші мережі та/або 5 тис. Мб інтернету. Як зміниться вартість тарифів, у мережі поки не повідомляється.

Якщо нові умови в тарифах абонентам не підійдуть, вони зможуть самостійно перейти на будь-який інший актуальний тариф за вигідною для себе ціною. Наприклад, для пенсіонерів та людей з інвалідністю «Київстар» пропонує тариф без інтернету «Дзвінки для батьків» лише за 75 грн на місяць та «Інтернет для батьків» вартістю 100 грн на місяць.

Топ-менеджмент найбільшого мобільного оператора України підбив попередні підсумки 2021 року. «Главком» визначив 12 головних тез, озвучених керівниками «Київстару».

Нагадаємо, завдяки доступу до сучасного протоколу передачі даних, абоненти в селі вже використовують стільки ж інтернету, скільки і міські мешканці. При цьому вподобання селян щодо соціальних мереж та застосунків дещо відрізняються від міського населення.

Так, якщо мешканці українських міст, що користуються мобільним інтернетом від «Київстар», в середньому проводять найбільше часу у браузерах (97 хвилин на день), то селяни надають перевагу ТікТок, на який щодня в середньому витрачають 102 хвилини.

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