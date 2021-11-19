Водіям розповіли, коли на всіх дорогах України з’явиться мобільний інтернет

До кінця 2022 року мобільний інтернет має бути на всіх дорогах України

Міністерство цифрової трансформації пообіцяло повне покриття українських доріг до кінця 2022 року

Мобільні оператори забезпечать покриття всіх автошляхів України доступом до інтернету до кінця 2022 року. Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

У Мінцифрі зазначили, що для розвитку цифрової інфраструктури залучають партнерів як із державного сектору, так і з приватного.

«При цьому ми розуміємо, що є дуже велика потреба забезпечення інтернету і на залізниці. Зараз ми розробляємо проєкт покриття інтернету на залізничних шляхах. Вже є певні розрахунки, певне бачення технології, які мають використовуватися, та, власне, масштаб бюджету для цього проєкту», – зазначив Шелест.

Також відомство оприлюднило статистику щодо розбудови мереж мобільного зв’язку:

з липня 2020 року близько 3 млн українців отримали 4G вперше;

ще 8,9 млн людей отримали другого або третього оператора, який надає 4G;

загалом понад 25 тис. міст та сіл вже мають 4G.

Відомство обіцяє до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. Мінцифра вже запустила проєкт з проведення оптичного інтернету у села.

На початку жовтня були затверджені стандарти якості мобільного зв’язку з гарантованою швидкістю інтернету — не нижче 2 мегабіт за секунду при завантаженні даних.

Також наприкінці жовтня Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт, який спрощує умови розміщення базових станцій та, як очікується, дозволить пришвидшити розгортання мереж 4G в селах майже вдвічі.

Джерело: ITC.ua