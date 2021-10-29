Українців готують до переходу на 5G. Уряд почав тестувати зв’язок нового покоління

Міністерство цифрової трансформації запустило свій перший тестовий центр зв’язку наступного покоління – 5G

Уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.

«Цифрове» міністерство повідомило, що 5G Lab – це перша тестова зона технології 5G в Україні. Майданчик знаходиться на базі технологічного парку Unit.City.

Протестувати 5G зв’язок може кожен охочий. Але для цього треба попередньо записатися. Майданчик працюватиме п’ять днів на тиждень – з вівторка по суботу з 11-00 до 19-00.

Для запису на відвідування необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

У 5G Lab представлено два рішення:

хмарне обчислення графіки для мобільного VR-шолома;

хмарне обчислення графіки доповненої реальності для смартфона.

Крім технічних тестів, 5G Lab планується використовувати в освітніх цілях – для проведення екскурсій, лекцій, вебінарів, освітніх заходів, розрахованих на різні аудиторії.

Серед переваг мереж 5G можна відзначити:

меншу затримку сигналу;

більшу пропускну здатність;

збільшення кількості одночасних підключень.

Це вже не перше тестування зв’язку нового покоління в Україні. Раніше схожий проєкт запустила Ericsson. Демонстраційний центр компанії розташовано в Києві, він є тестовою лабораторією та студією з новітнім обладнанням і передовими розробками.