Українців готують до переходу на 5G. Уряд почав тестувати зв’язок нового покоління
Міністерство цифрової трансформації запустило свій перший тестовий центр зв’язку наступного покоління – 5G
Уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.
«Цифрове» міністерство повідомило, що 5G Lab – це перша тестова зона технології 5G в Україні. Майданчик знаходиться на базі технологічного парку Unit.City.
Протестувати 5G зв’язок може кожен охочий. Але для цього треба попередньо записатися. Майданчик працюватиме п’ять днів на тиждень – з вівторка по суботу з 11-00 до 19-00.
Для запису на відвідування необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.
У 5G Lab представлено два рішення:
- хмарне обчислення графіки для мобільного VR-шолома;
- хмарне обчислення графіки доповненої реальності для смартфона.
Серед переваг мереж 5G можна відзначити:
- меншу затримку сигналу;
- більшу пропускну здатність;
- збільшення кількості одночасних підключень.
Це вже не перше тестування зв’язку нового покоління в Україні. Раніше схожий проєкт запустила Ericsson. Демонстраційний центр компанії розташовано в Києві, він є тестовою лабораторією та студією з новітнім обладнанням і передовими розробками.
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