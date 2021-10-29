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    Українців готують до переходу на 5G. Уряд почав тестувати зв’язок нового покоління

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    В Україні запустили тестовий центр 5G мережі - Українців готують до переходу на 5G. Уряд почав тестувати зв’язок нового покоління
    В Україні запустили тестовий центр 5G мережі
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство цифрової трансформації запустило свій перший тестовий центр зв’язку наступного покоління – 5G

    Уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.

    «Цифрове» міністерство повідомило, що 5G Lab – це перша тестова зона технології 5G в Україні. Майданчик знаходиться на базі технологічного парку Unit.City.

    Протестувати 5G зв’язок може кожен охочий. Але для цього треба попередньо записатися. Майданчик працюватиме п’ять днів на тиждень – з вівторка по суботу з 11-00 до 19-00.

    Для запису на відвідування необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

    У 5G Lab представлено два рішення:

    • хмарне обчислення графіки для мобільного VR-шолома;
    • хмарне обчислення графіки доповненої реальності для смартфона.
    Крім технічних тестів, 5G Lab планується використовувати в освітніх цілях – для проведення екскурсій, лекцій, вебінарів, освітніх заходів, розрахованих на різні аудиторії.

    Серед переваг мереж 5G можна відзначити:

    • меншу затримку сигналу;
    • більшу пропускну здатність;
    • збільшення кількості одночасних підключень.

    Це вже не перше тестування зв’язку нового покоління в Україні. Раніше схожий проєкт запустила Ericsson. Демонстраційний центр компанії розташовано в Києві, він є тестовою лабораторією та студією з новітнім обладнанням і передовими розробками.

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    Теги: мобільні оператори інтернет
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    Українців готують до переходу на 5G. Уряд почав тестувати зв’язок нового покоління