5G відпочиває: корейці тестують зв’язок нового покоління

Корейська Samsung почала випробування зв’язку 6G, який за швидкістю передачі даних у 50 разів кращий за 5G

Активне впровадження 5G-мереж почалося не так давно. Більшість країн знаходиться на початкових етапах його впровадження. Проте вже сьогодні ведеться активна розробка наступного покоління мереж. Samsung уже запускає першу пробну версію, повідомляє видання «Техно 24».

Samsung Electronics провела випробування мобільних мереж шостого покоління у США. Компанія прогнозує, що 6G забезпечить пікову швидкість передачі даних у 50 разів вищу, ніж 5G.

Американський дослідницький центр Samsung нещодавно звернувся до Федеральної комісії зв'язку за ліцензією на пробну частоту й отримав схвалення. Samsung Electronics хотіла перевірити, як будуть працювати смартфони з базовими станціями 6G.

Комерціалізація технології запланована на 2028 рік. Це будуть ранні етапи виходу на ринок. Повноцінне ж розгортання відбудеться для всіх користувачів з 2030 року.

В Україні поки що доступний лише зв’язок 4G. Однак 5G також вже тестують. Детально про це – за посиланням.