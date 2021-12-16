Мобільні оператори опинилися на порозі війни. З’явилася перша «жертва»

За скаргою компанії «Київстар» оштрафували іншого великого оператора – «Лайфселл». Останній вважає покарання несправедливим

В Україні назріває конфлікт між двома великими операторами мобільного зв’язку. «Київстар» поскаржився на «Лайфселл» до Антимонопольного комітету, звинувативши колег у «поширенні неправдивої інформації».

Комітет визнав скаргу «Київстару» справедливою. І оштрафував «Лайфселл» більш ніж на 10 млн грн. На думку антимонопольних експертів, компанія заслуговує на покарання через те, що у рекламних роликах вона стверджувала що:

має найкраще покриття 4,5G;

є лідером нового покоління інтернету;

є лідером в роумінгу для інтернету;

є №1 для смартфонів.

На думку державного регулятора, все це не зовсім відповідає дійсності. Тож «Лайфселл», переконані в Антимонопольному комітеті, не мав права так позиціонувати свій продукт в рекламних кампаніях.

Однак представники «Лайфселл» із звинуваченнями та штрафом не погоджуються. Оператор заявляє, що надавав виключно правдиву інформацію щодо лідерства за конкретними показниками, які нібито були підтверджені авторитетними джерелами та не спростовані комітетом.

«На жаль, в Україні й досі відсутнє належне регулювання питання визначення лідерства та його критеріїв на ринку телекомунікацій. Таким чином, всі оператори на ринку мають можливість заявляти про свої лідерські позиції по тому чи іншому показнику, і lifecell не може бути виключенням», – йдеться в заяві оператора.

Представники «Лайфселл» відзначили, що вважають рішення комітету безпідставним та необґрунтованим, оскільки воно «побудоване лише на суперечливих доказах комітету і не враховує величезну кількість інших доказів, які завчасно були надані з боку lifecell».