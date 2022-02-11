Motorola випустить смартфон з «прихованою» камерою

Офіційна презентація Moto Edge 30 Pro відбудеться 24 лютого

Motorola готує кілька нових смартфонів, один із яких буде оснащений підекранною фронтальною камерою, повідомляє портал Gizchina.

Протягом деякого часу ходили чутки, що Motorola планує випустити свій флагманський смартфон Moto Edge X30 за межами Китаю під назвою Edge 30 Pro. Також повідомлялося, що смартфон представлять до кінця лютого, а пізніше і сама компанія назвала дату проведення презентації – 24 лютого.

Флагман Moto Edge 30 Pro буде оснащуватися 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення зображення 144 Гц, двома 50-мегапіксельними основними камерами та 60-мегапіксельною камерою для селфі. Як чіпсет в ньому буде встановлений Snapdragon 8 Gen 1.

Батарея ємністю 5000 мАч отримає підтримку швидкого заряджання потужністю 68 Вт.

Зазначається, що Moto Edge 30 Pro отримає практично ідентичну версію, відмінною рисою якої стане підекранна 50-мегапіксельна фронтальна камера.