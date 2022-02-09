WhatsApp додасть нову функцію

У WhatsApp додадуть покращений режим прослуховування голосових повідомлень

У настільній версії месенджера WhatsApp незабаром з'явиться можливість фонового прослуховування голосових повідомлень, повідомляє WABetaInfo.

Раніше цей режим був доданий до бета-версії iOS і планується для Android.

Функція прослуховування голосових повідомлень у фоновому режимі дозволить не переривати аудіодоріжку під час переходу до головного меню або з одного чату до іншого.

На опублікованому WABetaInfo скріншоті видно, що плеєр голосових повідомлень розмістили у нижній частині екрана.

Панель плеєра дозволяє користувачам керувати голосовим повідомленням – ставити на паузу, продовжувати або припиняти відтворення, а також бачити, коли голосова нотатка закінчується.

Повідомляється, що функція вже доступна в останній бета-версії настільного месенджера WhatsApp.

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з'явиться можливість включення двофакторної автентифікації не лише на смартфонах, але й у двох інших версіях месенджера: для ПК та для веб-браузерів.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.