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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у травні 2021 року

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    Google лишається найпопулярнішим сайтом в Україні - Названо найпопулярніші сайти в Україні у травні 2021 року
    Google лишається найпопулярнішим сайтом в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Експерти опублікували рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за травень 2021 року

    Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за травень 2021 року. Згідно з даними сервісу, минулого місяця українці пильно стежили за своїми фінансами та тарифами на газ.

    При цьому святковий травень продовжив тренд на падіння інтересу до вебресурсів. Знизилась активність користувачів на інтернет-магазинах та маркетплейсах, за винятком Allo.ua, який наростив охоплення та повернувся в Топ-25 сайтів України.

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    Натомість запровадження нових тарифів на газ для населення сприяло актуалізації порталу для споживачів природного газу — Ok.104.ua. Також українці активно користувалися порталами ПриватБанку – Privatbank.ua та Next.privat24.ua, які опинилися на 8-му та 12-му сходинках у рейтингу відповідно.

    У травні до рейтингу потрапили тільки два новинні ресурси: Pravda.com.ua (14-те місце) та News.obozrevatel.com (22-те місце).

    Трійка лідерів залишилася незмінною, це Google, Youtube та Facebook.

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    Теги: Google Facebook YouTube
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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у травні 2021 року