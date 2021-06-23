Названо найпопулярніші сайти в Україні у травні 2021 року

Експерти опублікували рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за травень 2021 року

Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за травень 2021 року. Згідно з даними сервісу, минулого місяця українці пильно стежили за своїми фінансами та тарифами на газ.

При цьому святковий травень продовжив тренд на падіння інтересу до вебресурсів. Знизилась активність користувачів на інтернет-магазинах та маркетплейсах, за винятком Allo.ua, який наростив охоплення та повернувся в Топ-25 сайтів України.

Дані: Kantar

Натомість запровадження нових тарифів на газ для населення сприяло актуалізації порталу для споживачів природного газу — Ok.104.ua. Також українці активно користувалися порталами ПриватБанку – Privatbank.ua та Next.privat24.ua, які опинилися на 8-му та 12-му сходинках у рейтингу відповідно.

У травні до рейтингу потрапили тільки два новинні ресурси: Pravda.com.ua (14-те місце) та News.obozrevatel.com (22-те місце).

Трійка лідерів залишилася незмінною, це Google, Youtube та Facebook.