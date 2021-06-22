В роботі Google стався глобальний збій. Чим це загрожує користувачам?

Користувачі зі всього світу скаржаться на некоректну роботу Google. Люди не можуть відкрити сайт або навіть потрапити до своїх облікових записів

У пошуковій системі Google 22 червня стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі. Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.

У коментарях на Downdetector юзери зазначають, що найбільше проблема – саме у роботі зі смартфонами на Android і радяться можливими варіантами вирішення.

Як пише Prowell Tech, у відповідь на скарги в твітері офіційний акаунт Google запропонував перезапуск телефону. Це вирішило проблему для деяких людей, інші ж повідомляють, що перезавантаження телефонів не допомогло.

Через проблеми в роботі сервісів американської компанії люди не можуть скористатися пошуковою системою, яка є найбільшою в світі.

Також деякі користувачі поскаржилися на те, що не можуть потрапити до своїх облікових записів. А це означає, що вони не можуть користуватися своєю поштую, заливати відео на Youtube чи додавати фотографії у Google Photos.

Google є найпопулярнішим сайтом в Україні. Так, за даними компанії Kantar, в квітні google.com.ua очолив рейтинг найпопулярніших сайтів країні. На другому місті – Youtube, сервіс відео-хотингу, який теж належить Google. Для порівняння, російський Yandex займає лише 23 сходинку.

Джерело: 24 канал