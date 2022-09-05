Частина українців отримуватиме сповіщення про небезпеку по-новому: як це буде

Нова система оперативного інформування має переваги, однак не спрацює на старих моделях телефонів

Із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell. Про це повідомила

Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Рятувальники також відповіли на осносні питання щодо новації.

Які переваги нової системи оперативного інформування?

Нова система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:

повідомлення передаються набагато швидше;

повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;

звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.

Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast.

Що робити у випадку отримання екстреного сповіщення зараз?

На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Києві для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.

Які телефони підтримують ці сповіщення?

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. У майбутньому ми разом з виробниками смартфонів будемо розширювати перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення.

Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення?

Спочатку перевірте, чи активна ваша SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то вимкніть його, щоб отримувати сповіщення. Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS - від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.

Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).

Як керувати отриманням сповіщень у телефоні?

Отриманням деяких сповіщень можна керувати, вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi). Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози» та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС Android.

ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.

Якщо звук в налаштуваннях телефону вимкнено, то я почую звук сповіщення?

Так, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?

Ми радимо стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог.