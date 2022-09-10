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Рятувальники відповіли на дотепи українців через нову систему сповіщення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники відповіли на дотепи українців через нову систему сповіщення
Українці бурхливо реагують на тестування нової системи оповіщення від ДСНС
фото з відкритих джерел

ДСНС закликали поставитися до різких звуків із розумінням

Державна служба із надзвичайних ситуацій відповіла на коментарі українців щодо нової системи сповіщень. Так нещодавно мережа вибухнула жартами через звук повідомлень від ДСНС, котрий нажахав і водночас розважив людей. У службі, тим часом, ще раз наголосили, необхідно бути готовим до загроз та закликали до розуміння.

«Умови сьогодення змушують нас бути готовими до усіх можливих загроз. Бо війна не скінчилася. Бо скажена країна сусідка ще й досі погрожує нам усім, чим може і дуже важко передбачити яких іще бід вона може нам завдати в якості помсти за успіхи українських військових на полі бою.

Саме тому ми закликаємо до терпіння і розуміння. Пам'ятайте: кожен, хто турбується про захист своїх рідних, своїх родин – ніколи не обиратиме між комфортом та безпекою у часи, коли країна перебуває у стані війни», – ідеться у повідомленні.  

ДСНС також нагадала, що тестування допомагає виявити недоліки, аби система оповіщення запрацювала злагоджено і ефективно якомога скоріше.

8 фото
На весь екран

Крім того, у службі зауважили – дотепи українців про моторошний звук сповіщення оцінили та опублікували добірку фотожаб.

Нагадаємо, із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві розпочалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell. 

 

Теги: ДСНС війна росія Україна безпека

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