Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 

«ДСНС – спонсор інфаркту»

Державна служба з надзвичайних ситуацій тестує нову систему сповіщення, яка нажахала та одночасно розвеселила українців. Протягом двох останніх днів українці спостерігали на телефонах страхітливе попередження на весь екран про екстрену небезпеку, утім із позначкою, що це тестування. Це призвело до кумедних реакцій в соцмережах, адже багатьох українців нові повідомлення ДСНС встигли налякати.

12 фото На весь екран























Зі свого боку ДСНС попросили українців поставитись із розумінням до тестових сповіщень, адже це допоможе налагодити систему для швидких повідомлень про небезпеку. Тестування продовжуються у співпраці з найбільшими мобільними операторами України: Київстар, Vodafone та lifecell.

«Це поширена практика у багатьох країнах Євросоюзу – оперативно попереджати суспільство про небезпеку, шляхом розсилки інформаційних повідомлень абонентам», – йдеться в повідомленні.

Після завершення тестування у ДСНС обіцяють відправляти екстрені сповіщення лише у разі реальних загроз.

Нагадаємо, із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві розпочалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.