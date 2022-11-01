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У роботі «Київстару» стався збій: деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
У роботі «Київстару» стався збій: деталі
Користувачі «Київстару» скаржаться на проблеми з поповненням рахунків
фото з відкритих джерел

Оператор мобільного зв’язку обіцяє усунути проблеми з поповненням рахунків уже найближчим часом

В Україні 1 листопада стався збій у роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар». Користувачі зіткнулися з проблемами при поповненні рахунків.

Клієнти компанії скаржаться, що не можуть внести кошти на свій мобільний рахунок через «Приват24», Monobank, Sens App та інші банкінги.

У пресслужбі компанії «Київстар» зазначили, що фахівці уже працюють над усунення обмежень, щоб відновити роботу сервісів вже найближчим часом.

«Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком «Мій Київстар». Зараз наші IT-спеціалісти працюють над якнайшвидшим усунення обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

У компанії закликали користувачі спробувати поповнити мобільний рахунок через годину.

У роботі «Київстару» стався збій: деталі фото 1

Водночас у коментарях до допису на Facebook-сторінці компанії люди скаржаться, що проблеми з поповненням рахунків почалися ще вчора, 31 жовтня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як заощадити заряд батареї телефону, щоб залишатися на зв'язку, у разі вимушеного відключення світла. 

Також раніше стало відомо, що в Україні можуть з’явитися публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink. 

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Теги: мобільний зв’язок Київстар

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