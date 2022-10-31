У деяких областях зникає мобільний зв’язок: що робити

Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора

Користувачі, у яких зник мобільний зв’язок, можуть переключитись на мережу іншого оператора

Жителі деяких районів Київської області після масованої рашистської атаки повідомляють про проблеми із мобільним зв’язком. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Що робити українцям у разі зникнення мобільного зв’язку:

1. Відключити автовибір мережі: на Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі;

2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS. Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо: раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Раніше «Главком» повідомляв, як заощадити заряд батареї телефону.

Раніше повідомлялося, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.