Як заощадити заряд батареї телефону: інструкція

Якщо ситуація з живленням критична, то переведіть смартфон у режим польоту

Щоб залишатися на зв'язку, у разі вимушеного відключення світла варто дотримуватись загальних рекомендацій, як зберегти заряд смартфона. Відповідні поради опублікувала Київська обласна державна адміністрація.

Для того, щоб зекономити заряд варто вимкнути автообертання екрану, автозавантаження, автооновлення, синхронізацію та розпізнавання голосових команд. Рекомендується обмежити вмикання екрану та кількість додатків у «несплячому» режимі.

Якщо ж ситуація з живленням критична, то увімкніть режим «екстрена економія електроенергії» або переведіть смартфон у режим польоту.

Крім того, наголошується, що 21 жовтня із 7 ранку до 23 вечора варто максимально заощадливо використовувати електроенергію.

Раніше повідомлялося, що через різке зростання рівня споживання електроенергії «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Нагадаємо, що 21 жовтня тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни.