Скільки коштує зібрати дитину до школи. До чого готуватися батькам

Найдорожче у школі збирати «першачків»

Відповідно до рішення Кабміну, ті школи України, у яких частка вакцинованих вчителів складає понад 80%, з 1 вересня зможуть розпочати навчання в очному режимі. Співзасновниця громадської організації «Батьки SOS» Олена Парфьонова розповіла в ефірі «Українського радіо» скільки коштує зібрати дитину до школи та які «освітні» витрати найбільше вдарять по гаманцях батьків.

Батькам яких школярів потрібно готуватися до найбільших витрат

Насправді найдорожче у школі збирати «першачків». Коли батьки відправляють свою дитину у перший клас, то прислуховуються до порад вчителя, колег, друзів. Традиційно кошти витрачають на: шкільний одяг, рюкзак, зошити, підручники, канцелярію. У цей час батьки хочуть дати майбутньому школяру лише найкраще. У старшій школі витрати значно менші. Наприклад, вартість рюкзака в Україні коливається від 200 гривень до 5 000 гривень і навіть більше.

Знаю, що багато батьків готуються заздалегідь і замовляють товари з-за кордону, бо є відомі торгові марки, які ще з середини липня роблять розпродажі для школярів.

На яких товарах можна заощадити

З 2019 року в Україні немає обов’язкової шкільної форми, а це передбачає, що одяг для школи має бути зручним, чистим, охайним, комфортним. Тобто купувати комплекти шкільної форми вже не потрібно, тому можна в першу чергу зекономити на цьому, адже школа не має права нав’язувати батькам, який одяг їм обирати для дітей. На сумках і рюкзаках заощадити не вдасться тому, що ортопедичні функції ранця є дуже важливими. А от на канцелярії можна, бо у нас є великий асортимент товарів, а великі торговельні мережі часто пропонують знижки.

Як карантин вплинув на підготовку батьків до нового навчального року

За минулий рік багато батьків вирішили перевести дітей на дистанційну освіту, зараз відбувається її пік розвитку. Є приватні школи, які мають хороший контент для дистанційної роботи з дітьми. Там немає вимог до зошитів, ведення щоденників. Завдяки чому можна заощадити на одязі, канцелярії, взутті й тому подібному. Однак такі умови пропонують приватні навчальні заклади. Там гроші витрачають на оплату освітніх послуг.

Ми готові до школи, утім, як показує карантинна практика, багато речей, які батьки купували на початку року можуть не знадобитися дитині.

Чи потрібно психологічно готувати батьків до навчального року дітей

Ми говоримо про те, що батьки, чиї діти йдуть у 1-й клас, знаходяться у певному стресі, адже нервуються через збори і новий етап у житті дитини. Треба зауважити, що це впливає і не стан їхніх нащадків, бо малеча відчуває тривогу. Тому діти можуть піти у школу стривоженими і невпевненими. Це означає, що батькам треба максимально намагатися не передавати свої негативні емоції, а спробувати все пояснити і не звинувачувати дітей у тому, що потрібно багато витрачати коштів і сил. Часом так можна виховати закомплексованих у собі учнів, тому батькам треба бути обережними.

Чи готові діти до навчання з 5-ти років

Діти не готові. Дехто з батьків готовий, хтось ― ні. На мою думку, дитина не готова морально до такого, їй буде важко всидіти, концентруватися на певних завданнях, виконувати їх. І виникає питання, чи наша школа зможе створити таку “ігрову” форму, щоб дитині було цікаво?

Нагадаємо, сотні українських шкіл досі не мають нормальних вбиралень

До слова, процедура сертифікації дає можливість вчителю на 20% збільшити зарплату, що є непоганою сумою. Така можливість закладена в концепцію зростання заробітних плат.