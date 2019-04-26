  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Досвід Литви: подолання наслідків тоталітарних режимів та політичних репресій

    трансляція
    • Розсилка
    Досвід Литви: подолання наслідків тоталітарних режимів та політичних репресій

    У Києв приїхала Тереза Біруте Бураускайте, генеральний директор Центру, дисидентка, член Комісії з дослідження злочинів сталінізму Литовського руху за перебудову

    Сьогодні, 26 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Дослідження політичних репресій та подолання наслідків тоталітарних режимів на прикладі Центру досліджень геноциду і спротиву жителів Литви».

    Читайте також

    Запрошені гості:

    • Тереза Біруте Бураускайте, генеральний директор Центру, дисидентка, член Комісії з дослідження злочинів сталінізму Литовського руху за перебудову;
    • Крістіна Бурінскайте, працівник департаменту дослідження геноциду і опору Центру;
    • Арунас Бубніс, директор департаменту дослідження геноциду і опору Центру.
    Учасники прес-конференції розкрили наступні питання:
    • форми і методи діяльності КДБ,
    • публікація документів про визвольний рух та КДБ в інтернеті,
    • проблеми засудження злочинів комуністичного тоталітарного режиму,
    • досвід люстрації,
    • реалізація політики національної пам'яті,
    • подолання наслідків тоталітарного минулого.
    Читайте також
    пропаганда політика націоналісти Литва КДБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ