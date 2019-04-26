Досвід Литви: подолання наслідків тоталітарних режимів та політичних репресій

Досвід Литви: подолання наслідків тоталітарних режимів та політичних репресійтрансляція
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У Києв приїхала Тереза Біруте Бураускайте, генеральний директор Центру, дисидентка, член Комісії з дослідження злочинів сталінізму Литовського руху за перебудову
Сьогодні, 26 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Дослідження політичних репресій та подолання наслідків тоталітарних режимів на прикладі Центру досліджень геноциду і спротиву жителів Литви».
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Запрошені гості:
- Тереза Біруте Бураускайте, генеральний директор Центру, дисидентка, член Комісії з дослідження злочинів сталінізму Литовського руху за перебудову;
- Крістіна Бурінскайте, працівник департаменту дослідження геноциду і опору Центру;
- Арунас Бубніс, директор департаменту дослідження геноциду і опору Центру.
- форми і методи діяльності КДБ,
- публікація документів про визвольний рух та КДБ в інтернеті,
- проблеми засудження злочинів комуністичного тоталітарного режиму,
- досвід люстрації,
- реалізація політики національної пам'яті,
- подолання наслідків тоталітарного минулого.