Маринович: Чому Порошенко не був усі п’ять років таким, як останні два тижні



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Проти Петра Порошенка працювали не лише олігархи, але й російські боти

«У світі нема жодного ідеального керівника, яким був задоволений весь народ», - правозахисник

Український правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович вважає, що чинному президенту і кандидату у президенти Петру Порошенку потрібно було протягом минулих п’яти років бути таким, яким він є в останні два тижні перед другим туром виборів. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Маринович зазначає, що нема жодного ідеального керівника.

«Візьміть країни у світі, поїдьте до будь-якої держави і поговоріть з людьми. Ви обов’язково натрапите на тих, хто буде різко невдоволений ситуацією в своїй країні. Для кожної держави, кожного народу це природно – бути критично налаштованим до неідеальної влади. Проте Порошенко ще й має дуже багато рис з психології бізнесмена, тому є негаразди з комунікацією, з поганим донесенням ним своїх аргументів до народу», - зауважує правозахисник і додає, що саме тому він не хоче знімати з Порошенка відповідальність за те, що від нього відвернулися люди.

Проте Маринович впевнений, що якби було 15% людей, які казали, що у жодному разі не проголосують за Петра Порошенка – це було б нормально. «Та більше 50% таких, як було у першому турі, це вже вплив технологій, розгорнутої кампанії олігархів», - говорить правозахисник і додає, що саме так свого часу працювало КДБ проти В’ячеслава Чорновола у 90-х роках.

За словами Мариновича, тоді люди їздили в електричках і казали, що дружина Чорновола має кілька магазинів, саме завдяки цьому він вибудував хороми. «А звичайні люди розвісили вуха і такі чутки далі розповсюджували. Сьогодні замість електричок ми маємо соціальні мережі, інтернет, телевізор. Але чутки все одно йдуть від бабки до бабки, і всі переконані, що це саме так», - пояснює Маринович.

Маринович зауважує, що не лише олігархи об’єдналися проти Порошенка.

«Російські боти, які так ефективно діяли в Америці, у Британії, у Франції, будь-де, то чому вони мають неефективно діяти в Україні, яку вони знають як облуплену?», - нагадує правозахисник.