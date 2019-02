У Сербії знову протести проти політики президента Вучича

В антипрезидентських демонстраціях взяли участь десятки тисяч людей, котрі представляють різні політичні сили

Десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. Акції пройшли незважаючи на досить холодну погоду, передає агенція новин AFP.

Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.

Нинішні акції протесту пройшли під гаслом «Один з п'яти мільйонів». Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Загалом в цій балканській країні проживають сім мільйонів людей, нагадує агенція новин dpa.

10th anti-gvt protest in Belgrade, people booing in front of newspaper Politika. More freedom of media is one of the main demand of the protesters #1od5miliona #PočeloJe pic.twitter.com/2i4eUR7qWI

The #1od5miliona protests have been spreading beyond Belgrade to many cities and towns across Serbia.



This weekend Valjevo in western Serbia joined the list, with citizens taking to the streets on Friday night for their first rally. pic.twitter.com/W9RCosCy9N