У Сербії знову протести проти політики президента Вучича
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Розсилка
Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та справедливих виборів
В антипрезидентських демонстраціях взяли участь десятки тисяч людей, котрі представляють різні політичні сили
Десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. Акції пройшли незважаючи на досить холодну погоду, передає агенція новин AFP.
Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.
Нинішні акції протесту пройшли під гаслом «Один з п'яти мільйонів». Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Загалом в цій балканській країні проживають сім мільйонів людей, нагадує агенція новин dpa.
10th anti-gvt protest in Belgrade, people booing in front of newspaper Politika. More freedom of media is one of the main demand of the protesters #1od5miliona #PočeloJe pic.twitter.com/2i4eUR7qWI— Marion Dautry (@MarionDautry) February 9, 2019
#Serbia A glimpse of the mass of anti-govt protesters marching through #Belgrade tonight.#1od5milionapic.twitter.com/cQJiD6Kfcp— Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) February 9, 2019
The #1od5miliona protests have been spreading beyond Belgrade to many cities and towns across Serbia.— Balkan Insight (@BalkanInsight) February 9, 2019
This weekend Valjevo in western Serbia joined the list, with citizens taking to the streets on Friday night for their first rally. pic.twitter.com/W9RCosCy9N
Протести в сербській столиці тривають десяту суботу поспіль. Причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.
Демонстрації стали найбільшими акціями з весни 2017 року, коли в знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.
Цього тижня сербський президент відреагував на протести, зробивши турне країною.
Джерело: Deutsche Welle